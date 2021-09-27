16 июля 2001 года председатель КНР Цзян Цзэминь и президент РФ Владимир Путин подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В соответствии с основными принципами и духом Договора уровень китайско-российских отношений с тех пор непрерывно повышался.

Лу Наньцюань: В течение 20 лет, прошедших с момента подписания Договора, политические отношения между КНР и РФ постоянно улучшались.

Сегодня ситуация в мире беспрецедентно меняется. На фоне очевидно возрастающей сложности, нестабильности и неопределенности международной среды, а также постоянного усиления давления со стороны США в целях сдерживания Китая и России перед лидерами и учеными двух стран встает важный вопрос: как укреплять и развивать китайско-российские отношения?

1. Укрепление торгово-экономического сотрудничества имеет особое значение для развития китайско-российских отношений

И Китай, и Россия считают, что сегодня их отношения переживают лучший в истории период. Безусловно, факторы геополитики и безопасности играют важную роль в успешном развитии двусторонних связей. Стороны координируют действия по важным проблемам международных отношений, что свидетельствует о наличии долгосрочной совместной стратегии. В условиях общей тенденции к глобализации в мировой экономике, когда межгосударственные хозяйственные связи становятся все теснее, а экономические интересы неразрывно связаны, крайне важными представляются вопросы: каким образом Китай и Россия, крупные соседние страны, могут использовать хорошие политические отношения для укрепления торгово-экономических отношений? Как привести их в соответствие с уровнем политических отношений и требованиями развития китайско-российских отношений в новую эпоху для непрерывного повышения уровня взаимосвязанности экономических интересов двух стран?

Как отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время визита в Россию в апреле 2012 года, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество - краеугольный камень отношений партнерства и стратегического взаимодействия между КНР и РФ, важная движущая сила развития двусторонних отношений. В Совместном заявлении КНР и РФ 2019 г. подчеркивалось, что стороны будут использовать новые подходы, инновационные модели сотрудничества, содействовать повышению качества и уровня практической кооперации между двумя государствами во всех областях, добиваться тесного переплетения интересов, стремиться к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу. Для этого было выбрано 17 сфер, способствующих развитию торгово-экономического сотрудничества между странами. Целью практического взаимодействия Китая и России является создание прочной материальной базы двусторонних отношений в новую эпоху.

2. Уровень двустороннего торгово-экономического сотрудничества непрерывно повышается

За 20 лет с момента подписания Договора уровень торгово-экономического сотрудничества между КНР и РФ постоянно повышался. Исключение составили только 2009 и 2015 годы.

С 2000 года торговый оборот между КНР и РФ демонстрировал стабильный и быстрый рост. В 2010 году Китай занял первое место среди торговых партнеров РФ и сохраняет эту позицию до сих пор. В Совместном заявлении РФ и КНР 2014 года отмечалось, что стороны намерены не ослаблять усилия по увеличению объема двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов к 2015 году, однако из-за санкций Запада в отношении России и снижения мировых цен на нефть эта задача не была выполнена. В 2015 году объем двусторонней торговли составил 68,07 млрд долларов, в 2016 году - 69,225 млрд долларов, а в 2017 году наблюдался относительно быстрый рост и оборот достиг 84,07 млрд долларов. В 2018 году объем торговли между двумя странами составил 107,06 млрд долларов, что на 27,1 процента больше, чем годом ранее, впервые превысив 100 млрд долларов. Страны в некотором смысле преодолели и психологический барьер в торговле.

Россия планирует повысить объем экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай до 9,5 млрд долларов к 2024 году

Следует отметить, что это знаменательное событие, свидетельствующее о серьезном прогрессе в китайско-российских торгово-экономических отношениях, Китай и Россия смогли достичь первой долгосрочной цели. Другие игроки обратили внимание на перспективы быстрого развития торговых отношений между двумя странами, увидели потенциал взаимной торговли Китая и России, который страны будут и дальше развивать. В 2018 году был не только расширен масштаб торгово-экономических связей КНР и РФ, но и произошло их качественное улучшение, структура торговли была оптимизирована, что проявилось в следующем.

Во-первых, в 2018 году около 60 процентов экспорта Китая в Россию приходилось на электронику. РФ в основном поставляла в КНР ресурсы, их доля составляла порядка 80 процентов. Можно констатировать развитие структуры торговли, но не ее качественное изменение.

Во-вторых, появились новые источники роста двусторонней торговли. В 2018 году импорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай составил 3,21 млрд долларов, что на 51,3 процента больше, чем в 2017 году. Развивались электронная торговля и торговля услугами.

Российско-китайские переговоры. В присутствии лидеров двух стран подписан солидный пакет двусторонних документов. 8 мая 2015 г. Москва, Кремль. Фото: kremlin.ru

В-третьих, стороны достигли прогресса в реализации масштабных стратегических проектов в энергетике, в том числе ядерной, а также в освоении космоса, в строительстве трансграничной инфраструктуры и в таких новых областях, как освоение Арктики и цифровая экономика.

В-четвертых, постепенно укрепляется межрегиональное сотрудничество. Проведение Годов межрегионального сотрудничества КНР и РФ (2018-2019 гг.) дало импульс принятию Программы развития китайско-российского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2018-2024 годы и Плана развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, а также на Северо-Востоке Китая, что позволило углубить кооперацию в этом регионе. Для оказания финансовой поддержки совместным проектам был учрежден Китайско-Российский инвестиционный фонд регионального развития. Все это показывает, что в 2018 году был достигнут значительный прогресс в китайско-российском торгово-экономическом сотрудничестве. В 2019 году объем торговли между КНР и РФ продолжил расти до уровня 110,757 млрд долларов, увеличившись еще на 3,4 процента.

3. Два важных стратегических фактора регионального развития, способствующих торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами

В последние 20 лет торгово-экономическое сотрудничество между КНР и РФ постоянно развивалось. Это стало возможным благодаря укреплению не только политических отношений, но и регионального взаимодействия. Представляется целесообразным обратить внимание на два фактора.

3.1. Роль России в процессе построения Инициативы пояса и пути

Выступая в Казахстане в сентябре 2013 года, Си Цзиньпин выдвинул идею Экономического пояса Шелкового пути и отметил: "С целью укрепления экономических связей, углубления сотрудничества и расширения пространства развития стран Евразии, мы можем применять новую модель сотрудничества и общими усилиями сформировать Экономический пояс Шелкового пути, что, по моему убеждению, будет очень выгодно народам всех стран на Великом шелковом пути. Начать это мы могли бы со следующих конкретных направлений, шаг за шагом расширять сферы взаимодействия и постепенно выходить на полномасштабное сотрудничество в регионе". Очевидно, что с точки зрения мировой экономики Инициатива пояса и пути (ИПП) придаст новый импульс процессу экономической глобализации и либерализации торговли путем укрепления регионального экономического сотрудничества. Это представляется особенно важным сейчас, когда голоса противников этих процессов звучат все громче.

По итогам российско-китайских переговоров принято Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества, а также Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и "Экономического пояса Шелкового пути"

В рамках ИПП Россия играет важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества Китая и Европы. Инициатива сначала должна протянуться через Центральную Азию до России, а затем - до Европы. Таким образом, Россия выступает важным связующим звеном между Европой и Азией. Кроме того, из шести ключевых экономических коридоров, которые Китай создаст в процессе строительства ИПП, два будут связаны с РФ. Первый - это Новый евразийский континентальный мост, который проходит от восточного побережья Китая через Северо-Запад Китая, Центральную Азию и Россию в Центральную и Восточную Европу. Его строительство опирается на современную международную логистическую систему "Китайско-европейский экспресс". Приоритетом проекта является развитие торгово-экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере производственных мощностей, расширение пространства для кооперации в сфере энергоресурсов, а также обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования регионального рынка. Второй - это экономический коридор Китай - Монголия - Россия. 23 июня 2016 года три страны подписали программу этого проекта - первую программу многостороннего сотрудничества в рамках ИПП.

4. Основные сферы торгово-экономического сотрудничества КНР и РФ

Торгово-экономические связи КНР и РФ развиваются в широком спектре отраслей. Исходя из структуры экономики двух стран, потребностей экономического развития и тенденций международных отношений, можно сделать вывод, что торгово-экономическое сотрудничество между КНР и РФ особо актуально и его значительный потенциал проявляется в следующих аспектах.

4.1. Энергетика - самая важная и быстроразвивающаяся область торгово-экономического взаимодействия

Для укрепления сотрудничества в данной сфере стороны учредили Китайско-Российский энергетический бизнес-форум.

4.2. Сельское хозяйство - новая сфера сотрудничества, обладающая значительным потенциалом

В последние годы в связи с быстрым развитием сельского хозяйства Россия из импортера сельскохозяйственной и связанной продукции превратилась в экспортера.

Лу Наньцюань: Россия и Китай развивают взаимодействие в новых сферах, включая развитие Дальнего Востока, освоение Арктики, цифровую экономику и трансграничную электронную торговлю. Активность Китая в проектах на Дальнем Востоке России постоянно возрастает. Так, в 2017 году объем торговли между Китаем и Дальневосточным федеральным округом России превысил 7,7 млрд долларов. Китай стал крупнейшим торговым партнером и источником иностранных инвестиций на российском Дальнем Востоке

4.3. Укрепление научно-технического сотрудничества

В нынешних условиях сотрудничество Китая и России в рамках Инициативы пояса и пути должно опираться на высокие технологии. Для этого две страны предпринимают активные меры по развитию связей в данной сфере, объявив 2020-2021 годы Годами научно-технического и инновационного сотрудничества.

4.4. Усилия для продвижения финансового сотрудничества

Основное значение Инициативы пояса и пути заключается в продвижении регионального сотрудничества, а основным его направлением, в свою очередь, выступает строительство транспортной инфраструктуры. Взаимодействие в данной сфере в значительной степени зависит от инвестиций. В связи с этим Китай прилагает большие усилия для продвижения строительства транспортной инфраструктуры в странах инициативы "Один пояс и один путь".

Китай и Россия продолжают линию на сопряжение планов реализации инициативы "Один пояс, один путь" и развития Евразийского экономического союза. На китайской стороне в Тунцзяне (провинция Хэйлунцзян) завершаются работы по укладке железнодорожного моста, соединяющего Китай и Россию. Фото: Медиакорпорация Китая

4.5. Сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры

В ходе реализации ИПП необходимо сделать акцент на сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры между заинтересованными странами. Развитие транспортной инфраструктуры, особенно на востоке страны, находится на недостаточном уровне. Это обусловливает острую необходимость укрепления сотрудничества с Китаем в данной области. В последние годы на этом направлении наблюдается определенный прогресс. После многолетней работы в конце 2019 года было завершено строительство автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ и железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян. В таком взаимодействии заключается большой потенциал.

5. Перспективы развития

Китай и Россия надеются повысить уровень торгово-экономического сотрудничества.

Китайско-российское взаимодействие в торгово-экономической области обладает большим потенциалом. Представляется, что в будущем с учетом научно-технического прогресса и изменения структуры экономик двух стран будут активнее использоваться региональные преимущества, сферы сотрудничества будут постоянно расширяться, а уровень взаимодействия - повышаться на основе принципов взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. Это, безусловно, положительно скажется на экономическом развитии Китая и России, сыграет основополагающую роль в укреплении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и станет драйвером постоянного развития двусторонних связей.

* Полная версия статьи в сборнике "20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР"