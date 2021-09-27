Патрушев: В РФ создается цифровая платформа стратегического управления

Совбез России в понедельник, 27 сентября, принял дополнительные меры, направленные на совершенствование системы стратегического планирования в стране. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил журналистам по итогам состоявшегося заседания Совбеза под председательством Владимира Путина.

По словам Патрушева, особое внимание обращено на необходимость повышения эффективности работы органов власти по сбалансированному достижению целей. Это в равной степени касается как национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны.

В этой связи, как заявил Николай Патрушев, Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации". Он подчеркнул, что рассмотренный проект будет доработан и представлен на утверждение главы государства уже в ноябре.

При этом разработка и реализация прогнозов, концепций, стратегий, программ и планов будут базироваться на основе современных методов анализа и моделирования с учетом оперативного выявления угроз национальной безопасности и рисков социально-экономического развития. Кроме того, планируется создание единой цифровой аналитической платформы стратегического управления.