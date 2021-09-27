Патрушев: В РФ создается цифровая платформа стратегического управления

По словам Патрушева, особое внимание обращено на необходимость повышения эффективности работы органов власти по сбалансированному достижению целей. Это в равной степени касается как национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны.
В этой связи, как заявил Николай Патрушев, Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации". Он подчеркнул, что рассмотренный проект будет доработан и представлен на утверждение главы государства уже в ноябре.
При этом разработка и реализация прогнозов, концепций, стратегий, программ и планов будут базироваться на основе современных методов анализа и моделирования с учетом оперативного выявления угроз национальной безопасности и рисков социально-экономического развития. Кроме того, планируется создание единой цифровой аналитической платформы стратегического управления.