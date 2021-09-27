Песков: Путин и Лукашенко обсуждали тему расширения НАТО на Украину

Президенты России и Беларуси неоднократно обсуждали тему потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ранее сказанные президентом РБ Александром Лукашенко слова.

Говоря о том, какие могут быть приняты ответные меры со стороны России и Беларуси в этом случае, представитель Кремля отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

Напомним, что ранее на переговорах с президентом РБ Владимир Путин говорил, что расширение НАТО на территорию Украины значит для Москвы пересечение красных линий.