Появились фото финальных тренировок на Байконуре экипажа фильма "Вызов"

Подготовка к съемкам первого художественного фильма в космосе "Вызов" вступила в финальную фазу. Работа членов экипажа МКС-66 на космодроме Байконур включает тренировки ("примерки") в транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19", тесты в полетных скафандрах "Сокол КВ-2".

Запланированы вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле, инструктажи, и это еще далеко не все. На проекте, как "РГ" сообщала ранее, работает фотограф с мировым именем Саша Гусов. Новые снимки он также сделал в выбранной им черно-белой стилистике.

Уже скоро состоится старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19". Он назначен на 5 октября 2021 года, а возвращение на Землю - 17 октября. Основной состав экипажа: космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Дублеры: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Фильм "Вызов" - часть большого проекта, в рамках которого будут решаться просветительские, а также новые технические и технологические задачи. Это совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. На сайте Первого канала можно посмотреть дополнительные материалы о проекте - по ссылке.