Появляется все больше IT-активов, но и прослеживается дефицит оценщиков

Елена Шувалова, партнер департамента корпоративных финансов группы ALTHAUS. Фото: ALTHAUS

Елена Шувалова, партнер департамента корпоративных финансов группы ALTHAUS.

"На рынке с каждым днем появляется все больше IT-активов, платформ, баз данных, и одновременно с этим прослеживается дефицит консультантов, которые умеют оценивать эти активы и сопровождать сделки. Мы видим будущее оценки именно в НМА, поскольку в ближайшей перспективе расчет всех типовых объектов недвижимости будет автоматизирован, как это уже реализовано в оценке жилой недвижимости, и расти будет только рынок оценки сложных нестандартных активов".

Как вы оцениваете результаты вашего бизнеса в 2020 году? Был ли стабилен спрос на услуги и как обстоят дела сейчас?

Елена Шувалова: Я очень довольна нашими результатами. В середине марта 2020 года было короткое затишье, буквально на одну-две недели, в которые у нас практически не было новых RFP (requestforproposal). Однако уже в конце марта деловая активность резко пошла вверх. Появилось множество новых проектов, и загрузка стала высокой. Карантин и связанная с ним неопределенность увеличили ожидания клиентов, практически каждый хотел получить отчет как можно скорее. Для меня это был двойной вызов - нужно было переводить процессы на удаленку без потери качества и одновременно масштабировать практику, увеличивать команду, чтобы успевать за запросами клиентов. Мы справились, мой департамент воплотил в жизнь один из ключевых принципов ALTHAUS-"делать больше, чем обещаешь", и мы вышли на целевые годовые показатели уже в сентябре.

Охарактеризуйте, пожалуйста, спрос на оценку бизнеса и ценных бумаг -чем он вызван в прошлом году и сейчас? Какие работы в этой области проводила и проводит ваша компания?

Елена Шувалова: Основной профиль нашей компании- это сопровождение сделок по слияниям и поглощениям. Традиционносущественная часть проектов по оценке бизнеса- это отчеты для целей сделок.Кроме этого, с увеличением команды нам открылись новые возможности по участию в крупных проектах, мы начали активно получать аккредитации в банках и государственных корпорациях.

Мы отмечаем, что все больше компаний предпочитают выбирать российского консультанта, и мы стремимся, чтобы наши услуги соответствовали спросу.

В первую очередь, это отчеты высокого качества, подготовленные в соответствии с федеральными стандартами, которые регулярно проходят экспертизу СРО, проверки сотрудников залоговых служб банков и других контролирующих органов. Во вторую, наш отчет - это удобный документ, который приятно читать и держать в руках. Возможно, кто-то из "старой школы оценки" назовет это "красивыми картинками", однако я придерживаюсь мнения, что наш пользователь - это занятой человек, которому нужно за короткое время понять суть отчета, и обилие графиков, рисунков и блок-схем поможет ему в этом лучше, чем сухой текст без визуализации.

Также мы уделяем внимание формальным частям отчета, таким как анализ рынка. Зачастую наша финансовая модель очень чувствительна к макроэкономическим показателям, которые мы закладываем в прогноз. Мы не можем позволить себе использовать только один источник информации или обновлять прогноз раз в полгода, так как это повлечет за собой существенное искажение действительности. Поэтому мы скрупулезно исследуем доступные данные и на их основе делаем собственную аналитику.

Что касается оценки стартапов, то маркетинговое исследование -это основа основ. Без понимания емкости рынка, ключевых игроков, способах создания рынка (если его еще нет) определение рыночной стоимости невозможно.

Каковы факторы спроса на оценку нематериальных активов (НМА) и интеллектуальной собственности (ИС)? Какие работы в этой области осуществляла и проводит сейчас ваша компания, и поменялся ли за год спрос?

Елена Шувалова: Факторы спроса в целом аналогичны оценке бизнеса - значительную часть отчетов по оценке НМА мы выпускаем для целей сделок. Единственное отличие в том, что часто нашему клиенту требуется два отчета - один на английском языке по международным стандартам оценки для холдинговой компании, расположенной в Европе, и второй - классический отчет пофедеральным стандартам оценки (ФСО) для целей налогообложения.Знание английского языка - это базовый уровень требований для работы в нашей компании, часть коллег имеет европейское высшее образование, поэтому мы можем оказывать эти услуги в короткие сроки и без увеличения стоимости услуг за иностранный язык.

Дополнительно мы отмечаем, что на рынке с каждым днем появляется все больше IT-активов, платформ, баз данных, и одновременно с этим прослеживаетсядефицит консультантов, которые умеют оценивать эти активы и сопровождать сделки. Мы видим будущее оценки именно в НМА, поскольку в ближайшей перспективе расчет всех типовых объектов недвижимости будет автоматизирован, как это уже реализовано в оценке жилой недвижимости, и расти будет только рынок оценки сложных нестандартных активов.

В прошлом и этом году для оценщиков начались продления квалификаций в области оценки. Могли бы вкратце рассказать, поменялось ли что-то в этом процессе? Сложно ли в текущих условиях сдать экзамен снова и получить продление квалификации?

Елена Шувалова: Введение квалификационных экзаменов, бесспорно, было отличным решением для регулирования отрасли и способом защиты потребителей от низкоквалифицированных оценщиков.

Экзамен сложен для людей, не погруженных в профессию. Для практикующих оценщиков теоретическая часть не вызывает сложностей.Что касается решения задач (которые занимают львиную долю экзамена), часть из них не соответствует нашей практической деятельности, часть содержит в себе методологические ошибки, то есть, чтобы получить правильный ответ, необходимо неправильно решить задачу. Например, в моем варианте ответ сходился только при подстановке ставки дисконтирования, в то время как по всем канонам следовало использовать ставку капитализации, а они не тождественны.

Экзамен забирает время у работы и семьи и проверяет не наши знания, а, скорее, внимательность и стрессоустойчивость.Я уверена, что если экзамен заменить на регулярное повышение квалификации на базе СРО или вузов, где вместе с преподавателями оценщики будут разбирать изменения в законодательстве, исследовать сложные проекты, изучать и придумывать новые методы оценки, то пользы будет значительно больше.