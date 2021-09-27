Поисковик "Яндекса" будут предустанавливать на продаваемые в России гаджеты

Правительство утвердило поисковик Яндекса для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, поисковая система должна использоваться "без дополнительных настроек (по умолчанию)".

В Минцифры отметили, что предустановка "Яндекса" в качестве поисковой системы позволит "выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов". В ведомстве пояснили, что сейчас в большинстве случаев на продаваемых в России смартфонах по умолчанию установлен поисковик Google, сообщает ТАСС.

Закон, который обязывает предустанавливать отечественное программное обеспечение на продаваемые смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV, вступил в силу 1 апреля. В перечень приложений попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети Вконтакте и Одноклассники, мобильное приложение портала госуслуг, антивирус Kaspersky и другие программы.