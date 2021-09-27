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27.09.2021 23:41
Рубрика: Экономика

Политика опять может повлиять на "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 221(8572)
Итоги выборов в Германии и новый виток санкционной активности в США могут затронуть "Северный поток-2". Помешать работе уже построенного газопровода едва ли получится, но задержать запуск, втянув в новые судебные разбирательства и препятствуя его сертификации, вполне по силам его противникам.
Газопровод "Северный поток-2" уже построен и ждет запуска, а вот на согласование санкций конгрессу США понадобится время. Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Газопровод "Северный поток-2" уже построен и ждет запуска, а вот на согласование санкций конгрессу США понадобится время. Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Газопровод "Северный поток-2" уже построен и ждет запуска, а вот на согласование санкций конгрессу США понадобится время. Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет, предусматривающий введение новых ограничений против организаций и лиц, причастных к строительству и работе "Северного потока-2". Им могут запретить вести бизнес в США и заморозить американские активы. Для европейских компаний, это достаточно серьезная угроза, но едва ли выполнимая.

Фото: iStock
"Газпром" и Венгрия подписали долгосрочный контракт на поставку газа

Оборонный бюджет США еще должен быть одобрен Сенатом, после чего согласован обеими палатами Конгресса и подписан президентом страны Джо Байденом, который ранее заявил о бесперспективности дальнейших санкций против "Северного потока-2". Процесс не быстрый, может затянуться до конца года, опоздав к запуску газопровода. К тому же введение таких ограничений нарушит договоренности США с Германией и может сильно испортить и так не лучшие сейчас отношения с другими европейскими странами. В проекте участвуют крупнейшие энергетические компании из Германии, Австрии, Великобритании, Франции и Нидерландов, и рестрикции против них автоматически окажутся санкциями против экономик этих стран.

США могут ввести новые санкции, но так как проект практически завершен, его вряд ли получится развернуть вспять, хотя новые задержки в его реализации возможны, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Новые санкции против "Северного потока-2" создадут проблемы только газовому рынку Европы, который и так находится не в лучшем состоянии, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Подземные хранилища газа в Европе оказались полупустыми, хотя отопительный сезон начнется уже через две недели, а цены на газ превысили все возможные максимумы за всю историю торгов.

Европа нуждается в российском газе и не будет мешать запуску газопровода

Но даже с учетом заинтересованности Европы в российском газе более реальную угрозу для "Северного потока-2" представляют результаты выборов в Германии. Несмотря на победу социал-демократов, в целом поддерживающих российский проект, с оговорками о необходимости продолжения транзита через Украину, в новом правительстве страны вырастет доля "Зеленых", которые не скрывают своего отрицательного отношения к газопроводу из России. Если представители "Зеленых" займут важные посты в экономическом блоке нового правительства, то возможны задержки с запуском газопровода. С точки зрения Гривача, "Зеленые" уже в процессе избирательной кампании растеряли прилично. Немцам не очень нравятся высокие цены на энергию, и сейчас люди понимают, что еще более радикальный подход может принести еще больше неприятных сюрпризов. Также против "Зеленых" сыграли активные призывы заблокировать "Северный поток-2", который большинство избирателей поддерживают, отмечает эксперт.

По мнению Суверова, сейчас европейцам очень нужны дополнительные объемы газа, и они не будут вставлять палки в колеса проекта.

За нашу страну здесь опять играет время. Первое заседание обновленного бундестага пройдет только 26 октября, а процесс формирования правящей коалиции, избрания нового правительства и канцлера может растянуться на несколько месяцев. Решение же по сертификации "Северного потока-2" обещают принять до 8 января 2022 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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