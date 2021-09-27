Польша и Литва пытались выдворить в Беларусь более 8 тысяч беженцев

Варварское обращение с беженцами продолжает демонстрировать политический истеблишмент в Варшаве и Вильнюсе, проявляя таким образом свою, якобы, приверженность "демократическим принципам" международного права и морали.

Только за последние два месяца пограничниками РБ было пресечено более 700 таких фактов, констатировал накануне госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, выступая по национальному телеканалу ОНТ.

"Более 8,5 тысяч беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Беларуси. Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день", - сообщил госсекретарь Совбеза.

Причем в тех миграционных потоках, пояснил Вольфович, которые пытаются идти через республику на территорию восточной Европы, Минск не виноват. "Не надо искать корень зла в Беларуси, хотя нас в этом и упрекают. А надо посмотреть и спросить коллективный Запад, что способствует этим миграционным процессам, откуда эти потоки мигрантов вообще взялись", - задал резонный вопрос белорусский политик.

Анализируя сложившуюся ситуацию на границе Беларуси с Евросоюзом, он обратил внимание на то, что вместо того чтобы работать в соответствии с действующими международными и двусторонними договорами, на западе настроены отгородиться от этой проблемы колючей проволокой, в результате чего постоянно погибают мирные люди.

И вместо того, чтобы решать возникшую проблему нормальными дипломатическими путями, соседи РБ пытаются "обвинить Беларусь в том, что мы ведем какую-то гибридную войну. На самом деле такого нет", - подчеркнул Вольфович. "Нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус", - резюмировал госсекретарь Совбеза Беларуси.