В мире
27.09.2021 10:08
Текст: Юрий Сизов

Польша и Литва пытались выдворить в Беларусь более 8 тысяч беженцев

Варварское обращение с беженцами продолжает демонстрировать политический истеблишмент в Варшаве и Вильнюсе, проявляя таким образом свою, якобы, приверженность "демократическим принципам" международного права и морали.

Только за последние два месяца пограничниками РБ было пресечено более 700 таких фактов, констатировал накануне госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, выступая по национальному телеканалу ОНТ.

Фото: hwr.org
Афганские беженцы пытаются устроить детей учиться в школы Киргизии

"Более 8,5 тысяч беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Беларуси. Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день", - сообщил госсекретарь Совбеза.

Причем в тех миграционных потоках, пояснил Вольфович, которые пытаются идти через республику на территорию восточной Европы, Минск не виноват. "Не надо искать корень зла в Беларуси, хотя нас в этом и упрекают. А надо посмотреть и спросить коллективный Запад, что способствует этим миграционным процессам, откуда эти потоки мигрантов вообще взялись", - задал резонный вопрос белорусский политик.

Анализируя сложившуюся ситуацию на границе Беларуси с Евросоюзом, он обратил внимание на то, что вместо того чтобы работать в соответствии с действующими международными и двусторонними договорами, на западе настроены отгородиться от этой проблемы колючей проволокой, в результате чего постоянно погибают мирные люди.

И вместо того, чтобы решать возникшую проблему нормальными дипломатическими путями, соседи РБ пытаются "обвинить Беларусь в том, что мы ведем какую-то гибридную войну. На самом деле такого нет", - подчеркнул Вольфович. "Нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус", - резюмировал госсекретарь Совбеза Беларуси.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»