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27.09.2021 18:00
Рубрика: Общество

Понятие отдыха в стране начинает расширяться и меняться

Текст: Владимир Емельяненко
Формула отдыха россиян в пандемийный год - ставка на стабильность и привычки - дача, море и чуть-чуть Турции, дала парадоксальный результат. По данным исследований ВЦИОМ, привычка осторожничать или, наоборот, рисковать с размахом русской души, позволяет делать открытия. Три главных новшества лета полузакрытых границ-2021 - россияне активнее, чем раньше, поехали путешествовать по стране, отдыхали только в выходные, освоили новый вид внутреннего туризма - работа параллельно с отдыхом на удаленке.
До трети отпускников летом-2021 сделали выбор в пользу нетривиальных мест и видов отдыха. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС До трети отпускников летом-2021 сделали выбор в пользу нетривиальных мест и видов отдыха. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
До трети отпускников летом-2021 сделали выбор в пользу нетривиальных мест и видов отдыха. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На первый взгляд, все как обычно: 42% отдали предпочтение даче или селу, 36% - пляжу, 29% - работали без отпуска. Однако внутри этого расклада картина восстановления сил после работы становится более дробной. Так, из-за коронавирусных ограничений на четыре процента выросло число тех, кто в принципе "до лучших времен" отказался от летнего отпуска. До трети тех, кто его все же взяли, решили восстановить силы нетривиально: 27% - охота и рыбалка, 12% - гастрономический и винный туризм, по 8% - экстрим и лечебно-оздоровительные туры, автотуризм - 6,5%. И все - внутри страны.

Фото: istock
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- Эти виды отдыха складываются, но по щелчку пальца революции не произошло, - считает социолог ВЦИОМ Кирилл Родин, - нужна инфраструктура, которой не хватает, и тогда, я уверен, новые виды активностей постепенно войдут в топ-три летнего отдыха.

Такой тезис Родин выдвинул на основании сопоставления статистики. Так, если до пандемии за границей не отдыхали 78% участников опроса, то теперь не отдыхают 81%. Даже топ-пять заграничных поездок составили, как правило, это страны-соседи - Абхазия (прирост 2% относительно 2018 года), Турция (минус 1,9%), Кипр (минус 3%), Латвия, Литва, Эстония. При этом примерно близкое количество людей как не меняли планов на отпуск - 58%, так и вынуждены были их пересматривать - 46%. Причины отказа от путешествий или их переноса: "нет денег" - 22%, коронавирус - 21%, состояние здоровья - 11% и 10% затруднились с ответом. Те же, кто поехал отдыхать, все в один голос признали - "на отдыхе кубышка истощилась". В среднем, люди ожидали потратить по 38-40 тысяч рублей за 10-15 дней, по факту вышло - 49-50 тысяч из расчета на одного человека. На основании чего вывод социологов - ситуация не стала проще, но люди приспособились к пандемии и учатся жить ей вопреки.

- Возможности поездок сужаются, а горизонт планирования отдыха расширяется, - делится наблюдением Кирилл Родин. - Это одно из последствий влияния пандемии на уклад жизни. Сжатие бюджета, времени поездок и их доступности дали удивительный эффект. Удаленка, в частности, учит сочетать работу и отдых. Пресловутый фриланс с Бали переместился на Черное и Азовское моря, на дачу и даже в соседние с мегаполисами деревни. Пока это не массовое явление, но оно набирает обороты, чему содействуют часть работодателей

Как следствие, фиксируют социологи, подскочил спрос на поиск "внутреннего Бали". На этот статус претензии в цифрах выглядят так: Краснодарский край (Геленджик, Анапа, Сочи) и Адыгея - 31%, Крым - 9%, Санкт-Петербург и Ленинградская область - 5%, Подмосковье - 4%, Татарстан - 2%.

Горизонт планирования отдыха расширяется. Сжатие бюджета, времени поездок и их доступности учат сочетать работу и отдых

- Список скудноват, - считает Кирилл Родин, - особенно с учетом идеальной мечты русского фриланса, ведь его туристическими магнитами остаются пока малодоступные - Алтай, Байкал, Карелия и даже Санкт-Петербург и море, если учитывать, что Приморье и Восточная Сибирь до них доезжают редко.

По итогам сезона, 71% необычным отдыхом пандемийного лета остались довольны, 27% - нет. "Хорошая динамика, - считает Кирилл Родин, - туристическое цунами не накрыло внутреннюю Россию, но волны позитива от открытия себя и соседа через творение своего отдыха своими руками, растут".

ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях
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