Православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

Один их двенадцати главных - праздник Воздвижения Креста Господня - отмечают православные христиане. Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Византии Константина I, нашла в Иерусалиме христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос. Этот день стал праздником и днем строгого поста.

Крест был утерян после разрушения Иерусалима в 70 году войсками Римской империи. Спустя столетия, его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга, ведь вместе с Христом были распяты два разбойника, крест Иисуса удалось определить сразу. От прикосновения к кресту исцелился тяжелобольной человек, и ожил умерший, которого в этот момент проносили мимо - на погребение.

Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. С тех пор название праздника указывает на торжественное поднятие креста вверх - Воздвижение.

После нахождения креста царица Елена одну его часть передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.