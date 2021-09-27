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27.09.2021 18:56
Рубрика: Культура

Премия "Большая сказка" ищет талантливых детских писателей

Текст: Наталья Лебедева
Хороших литературных конкурсов много не бывает, решили в Российской государственной детской библиотеке и объявили о создании премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского. Ее главная цель - поддержать и поощрить современных детских писателей, создающих качественные художественные и научно-популярные произведения для самых маленьких и юных читателей. Идею поддержали Министерство культуры РФ, Ассоциация "Растим читателя" и ООО "Чебурашка". В этом году конкурс "Большая сказка" проходит во второй раз.
Фото: Пресс-служба РГДБ Фото: Пресс-служба РГДБ
Фото: Пресс-служба РГДБ

"В первую очередь, это конкурс сказок в самом широком смысле слова: и более традиционных, и современных, которые можно было бы отнести к жанру фантастики. Главное - наличие сказочного элемента, чуда, волшебства", - рассказывает директор РГДБ Мария Веденяпина.

Фото: iStock
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По ее словам, во втором сезоне особый акцент сделан на оригинальности сказок: нетривиальные повороты сюжета, персонажи и характеры, неожиданные авторские решения, отсутствие штампов.

"Также для нас очень важно поддерживать научно-популярное направление в детской литературе, поэтому вторая наша номинация - "Веселый учебник". Уже совсем скоро, 11 октября, будет закончен прием произведений, и жюри притупит к их оценке. Я призываю всех авторов принять участие в конкурсе "Большая сказка"", - сказала она.

Фото: Пресс-служба РГДБ

Председатель жюри премии писатель, поэт и драматург Андрей Усачев добавил, что в этом году выбирать победителей и лауреатов премии вместе с ним будут композитор Григорий Гладков, актер и режиссер Александр Левенбук, писатели Михаил Мокиенко, Марина Потоцкая и Игорь Жуков, литературный критик Павел Крючков.

"Все они - люди, непосредственно связанные с Эдуардом Николаевичем Успенским, его коллеги и ученики. Мы общались с писателем в течение многих лет, хорошо знаем его взгляды и вкус, поэтому будем оценивать произведение так, как его оценил бы он сам. И, конечно, мы ждем от номинантов сказки в духе Эдуарда Николаевича: с игрой, "жонглированием" словами и смыслами, необычным взглядом на привычные вещи - всем тем, что можно назвать литературным "хулиганством" в лучшем смысле этого слова", - отметил Андрей Усачев.

Фото: Пресс-служба РГДБ

Финалист первого сезона премии "Большая сказка" писатель Марина Аромштам уверена, что появление таких наград - важнейшее событие в культурной жизни и книжной политике. "Эти премии позволяют отслеживать живой литературный процесс и его тенденции. Мне очень интересно наблюдать за тем, кто попадает в орбиту внимания членов жюри, потому что их выбор задает тренды и направления", - подчеркнула она.

Премия "Большая сказка" присуждается за произведения для детей до 12 лет в двух номинациях: "Сказка" и "Веселый учебник". Общий призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей. Произведения на соискание премии принимаются до 11 октября 2021 года. Имена лауреатов объявят в декабре 2021 года.

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