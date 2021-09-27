В этом году наши страны отметили 20-ю годовщину подписания Российско-Китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а в следующем году исполняется 15 лет с того момента, как мы с женой переехали из Тяньцзиня в Санкт-Петербург.

Ирония судьбы

С будущей супругой я познакомился в моем родном городе - Тяньцзинь. Она была студенткой Санкт-Петербургского государственного университета, тогда была на стажировке в Тяньцзиньском педагогическом университете, а я работал на Тяньцзиньском телевидении. Расположенная на улице Вэйцзинь Академия кино и телевидения находилась рядом с моей альма-матер - Тяньцзиньским педагогическим университетом, поэтому после работы я любил гулять по университетскому кампусу. Однажды, когда я снова отправился в знакомые места, я случайно встретился с девушкой по имени Татьяна с китайским именем - Ци Юань.

Через некоторое время она рассказала мне, что именно в день нашего знакомства ее преподаватель дал ей это имя, - вот уже действительно "ирония судьбы"! Мы весело проводили время: катались на велосипедах, я показал Татьяне город, - мы посетили древнюю Барабанную башню, погуляли по древним улочкам, ходили на представление комических диалогов "сяншэн", ходили в кино, посетили старинный квартал Янлюцин, где рассматривали новогодние лубочные картинки, покатались на старых трамваях...

Трудный выбор

Учеба Ци Юань в Тяньцзине подходила к концу, а наши чувства уже окрепли. Что делать? Либо Татьяне придется прервать учебу в Санкт-Петербурге и остаться в Тяньцзине, либо я должен уволиться с телевидения и переехать на родину Ци Юань, в Санкт-Петербург. Это был первый трудный выбор в моей жизни.

И тут в душе у меня заиграла знакомая каждому китайцу мелодия - "Подмосковные вечера". Кстати, бытует легенда, что изначально эта песня называлась "Ленинградские вечера". Едва различимая вначале, эта мелодия постепенно набирала глубину звука в моей душе. Несмотря на то, что тогда я почти ничего не знал о Санкт-Петербургском государственном университете, но я не мог позволить, чтобы моя невеста бросила учебу. Я решил уйти с телевидения, чтобы поехать в Санкт-Петербург - на родину своей будущей жены.

Китайский мир в Санкт-Петербурге

2007 год был объявлен Годом Китая в России. Именно в том году мы прибыли в Санкт-Петербург. Золотая осень придавала культурной столице России особое очарование.

После возвращения в Санкт-Петербург Таня окончила бакалавриат, продолжила учиться в магистратуре, а позже и в аспирантуре. В итоге она стала преподавателем в родной альма-матер. А я с 2008 года тоже стал преподавателем на Восточном факультете СПбГУ. Преподаватель - это тоже "ведущий", мне очень нравится преподавать. По мере проведения национальных, языковых годов, годов туризма и молодежи, годов медиа- и регионального сотрудничества мы приняли непосредственное участие в разных мероприятиях, а мои студенты и моя аудитория стали настоящим "миром дружбы" Китая и России.

В свободное от работы время Ци Юань по своей инициативе проводила занятия по китайской культуре в районных библиотеках, дворцах молодежи и других организациях, рассказывала о жизни в Китае, вместе со слушателями и читателями изучала китайскую культуру и делилась знаниями о ней. Она рассказывала о масках традиционной китайской драмы в Обществе российско-китайской дружбы Санкт-Петербурга, принимала участие в мастер-классе китайского макраме во время китайского Нового года, приглашала известных преподавателей провести лекции по китайской каллиграфии, вырезала узоры из бумаги с детьми в детских садах... Даже когда она ждала ребенка и в первые месяцы после родов ее приглашали прочитать лекции в Публичной библиотеке Санкт-Петербурга. А я очень гордился тем, что моя жена настолько увлечена родной для меня китайской культурой. Но в то же время я очень переживал из-за ее напряженного графика работы.

Общая судьба

Я прожил в России 10 лет, со временем я глубоко приобщился к русским обычаям и нравам. Россия стала для меня второй родиной. Больше всего меня поразило, что для русских самый важный праздник в году - это не Новый год, а День Победы... В каждой семье были фронтовики. Семья Тани не была исключением.

Оба моих деда, а также многие родственники, тоже принимали участие в Антияпонской войне. Мои дедушки до сих пор живы. Деду по отцовской линии (1921 г.р.) в этом году исполнилось 100 лет. Когда мне было 8 лет, я посмотрел фильм "Битва за Москву". Несмотря на то, что внешне я не был похож на главных героев, точный дубляж этого фильма помог осознать великие подвиги тех, кто самоотверженно сражался с фашизмом. Каждый раз, когда я слышу песню "Священная война", в душе у меня поднимаются особые чувства. Я помню, как в детстве мы с классом убирали Мемориальное кладбище павших героев Советской армии в городе Люйшунь, я до сих пор помню те чувства и то почтение, которые я испытывал…

На протяжении всех этих лет я старался приложить свои силы ради укрепления дружбы между нашими странами. Я принял участие в китайском дубляже видеороликов для музея "Дорога жизни", совместно с российским коллегой мы записали стихотворение для Мемориального музея Восьмой армии в Тайханшань, а для известного поэта Влада Маленко я перевел и озвучил его поэму "Ржев", посвященную памяти Великой Отечественной войны. Все это я делал ради нашей общей истории, ради продолжения и наследования наших общих "духовных генов". В этом году председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев направил моему деду поздравительную открытку по случаю его 100-летнего юбилея.

Межгосударственные отношения зиждутся на дружбе между народами, а дружбу между народами скрепляет духовное единение. Моя жена и я работаем в Санкт-Петербургском государственном университете, "на передовой" российско-китайского культурного взаимодействия. Мы работаем простыми преподавателями, но наша работа - это небольшой вклад в великое дело развития китайско-российских отношений. Недавно по поручению агентства по делам соотечественников, проживающих за рубежом, мы с женой перевели 10 знаменитых российских фильмов. Эта фильмотека станет настоящим подарком для китайских друзей.

В настоящее время среди наших выпускников есть представители всех сфер деятельности - дипломаты, руководители предприятий, корреспонденты. Некоторые наши студенты после окончания остались в университете, стали нашими коллегами. Все продолжают активно работать во благо развития гуманитарного сотрудничества Китая и России.

Некогда народы России и Китая плечом к плечу сражались с фашизмом, а сегодня вместе наслаждаются прекрасными результатами беспрецедентного развития российско-китайской дружбы.