Президент поручил усовершенствовать систему оплаты труда учителей

Система оплаты труда учителей будет усовершенствована с учетом введения национальной системы учительского роста. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин Министерству просвещения и региональным властям.

"Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста", - говорится в размещенной на сайте Кремля пояснительной записке поручений по итогам заседания президиума Госсовета.