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27.09.2021 15:40
Рубрика: Общество

Анализ ДНК помог раскрыть тайну происхождения этрусков

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых из Германии, Италии, США, Дании и Великобритании представила новое исследование, проливающее свет на происхождение и наследие загадочной цивилизации этрусков. Генетический анализ показал, что этот народ не мигрировал из Анатолии, как считалось ранее, а был тесно связан со своими ближайшими соседями.

Фото: Science Advances
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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывается на сайте Института истории человечества имени Макса Планка. Происхождение этрусков является давней загадкой для исследователей.

Считается, что этот народ был предшественником римлян на Апеннинском полуострове, но известно, что на поздней стадии своего развития он какое-то время сосуществовал с Римом. Оставшиеся следы этой цивилизации говорят о том, что это был народ с уникальным культурным самовыражением. Этруски процветали в период железного века в центральной Италии. Они обладали передовыми навыками в сфере металлурги и по многим параметрам выделялись среди своих соседей. Однако новое исследование доказывает, что этруски, несмотря на всю свою культурную уникальность, генетически были тесно связаны именно с ближайшими географическими соседями.

Отметим, что это первое полномасштабное генетическое исследование, связанное с этрусками. Ученые изучили ДНК, извлеченную из останков 82 древних людей, живших в период с 800 года до нашей эры до 1000 года нашей эры. Останки ранее были обнаружены в многочисленных древних захоронениях центральной и южной Италии. Полученная геномная информация не подтвердила популярную теорию о том, что этруски были потомками выходцев с территории современной Анатолии.

Кстати, этой версии придерживался знаменитый Геродот, из трудов которого во многом и были почерпнуты знания об этрусках. Как и многие более поздние греческие и римские авторы, он указывал на влияние древнегреческих культурных элементов, прослеживающееся в культуре этрусков. Геродот утверждал, что этруски произошли от мигрирующих анатолийских или эгейских групп.

Анализ ДНК не дал никаких доказательств, которые указывали бы на переселение народов из Анатолии. Наоборот, он показал, что этруски фактически разделяли генетический профиль латинян, живших в соседнем Риме. Кроме того, большая часть исследованных генетических профилей и вовсе указывает на более давнее происхождение от степных предков, прибывших в этот регион в бронзовом веке.

Фото: Universidad de Alicante
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Примечательно, что полученные результаты хоть и проливают свет на происхождение этрусков на генетическом уровне, но и порождают еще одну загадку. Дело в том, что исследователям до сих пор не удалось полностью расшифровать язык этрусков. Эксперты могут растолковать лишь отдельные слова и фразы. Этот древний язык на сегодня считается мертвым.

Он не похож на латинский язык и языки других народов, которые также населяли территорию современной Италии во времена этрусков. Если новое исследование доказывает генетическое сходство между ними, то лингвистическое различие все еще требует дополнительных объяснений.

Считается, что степные группы древних народов несут ответственность за распространение индоевропейских языков, на которых сейчас говорят по всему миру миллиарды людей. Этрусский язык классифицирован как неиндоевропейский, поэтому его происхождение и развитие, учитывая генетически доказанную связь со степными предками, остается все еще необъяснимым и интригующим явлением.

"Эта лингвистическая устойчивость в сочетании с генетическим оборотом ставит под сомнение простые предположения о том, что гены равны языкам", - говорит профессор Давид Карамели из Флорентийского университета. По его словам, предстоит изучить более сложный сценарий, который предполагает ассимиляцию языковых навыков в течение длительного периода смешения. Ученые допускают, что этот период мог растянуться на все второе тысячелетие до нашей эры.

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