Путин дал гражданство автору книги "Научиться любить Россию"

Автор книги "Научиться любить Россию", немецкий оперный режиссер и советник гендиректора Большого театра Ханс-Йоахим Фрай получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ​​​...Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии", - говорится в документе.

Ханс-Йоахим Фрай - немецкий менеджер в сфере культуры, режиссер, художественный руководитель "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи - уже долгое время живет в России. О своем сближении с этой страной и ее людьми, о том, как Россия завоевала его сердце, он рассказал в книге "Научиться любить Россию" - в Германии она стала бестселлером, а к российскому изданию, вышедшему в этом году, предисловие написал сам Владимир Путин.

Кроме Фрая, согласно указу, российское гражданство получили профессор кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета, член президиума международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Рафаэль Гусман Тирадо и советский и испанский актер, театральный режиссер Анхель Гутьеррес.