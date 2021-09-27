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27.09.2021 20:49
Рубрика: Власть

Путин дал поручение по освещению в интернете работы приютов для животных

Текст: Кира Латухина

Президент указал представить предложения по информационному сопровождению в интернете работы приютов для животных. Срок - 30 ноября.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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На встрече главы государства со школьниками 1 сентября девочка Аиша из Нижегородской области попросила помочь создать всероссийскую карту приютов для животных. "Да, бездомные животные ‒ это большая проблема для самих братьев наших меньших, они страдают", - ответил тогда Владимир Путин. "Знаете, когда с дачи уезжают люди, многие просто бросают своих питомцев ‒ кошек, собак и так далее, которые ни в чем не виноваты, но реально страдают. И современный цивилизованный человек не может проходить и смотреть, как мучается животное", - сказал он. Не менее острой проблемой он назвал бродячих собак.

Все эти вопросы нужно решать цивилизованным образом, подчеркнул президент. "Надо посмотреть эти приюты для бездомных животных, как это организовано, объединять все это, во всяком случае, в виртуальном пространстве, обмениваться информацией, опытом и совершенствовать практику и нормативную базу. Поэтому идея хорошая, постараемся помочь тебе", - обещал он.

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