Новости

Известная поп-певица идет в президенты Болгарии 15:30
Посол РФ в ФРГ: Россия готова работать с любым правительством Германии 15:27
Таиланд с 1 октября сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов 15:23
Видео: В президента Франции кинули предмет, похожий на яйцо 15:03
Путин заявил о необходимости реализовать "Народную программу" "Единой России" 15:01
Внутренние авиаперевозки по России выросли почти на треть к 2019 году 14:46
Видеотрансляция: Путин проводит заседание Совбеза РФ 14:46
Как отдохнули минувшим летом белорусские дети 14:34
Историку Соколову отказали в смягчении приговора 14:34
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры 14:32
Правительство утвердило Концепцию развития творческих индустрий 14:25
Путин назвал бедность непобежденным врагом 14:21
Крашенинников: Решать насчет ограничений по срокам губернаторов будут регионы 14:20
Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями Госдумы 14:19
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске спасли еще одного кота 14:17
Песков о выборах в ФРГ: Надеемся на преемственность в двусторонних отношениях 14:11
В крымском зоопарке тигр откусил палец годовалому ребенку 14:01
Эксперимент по такс фри запустят еще в пяти российских регионах 14:00
На Урале объявили экстренное предупреждение из-за метелей 13:56
Детеныш белого медведя вышел к людям на севере Красноярского края 13:52
Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры 13:52
Путин не запланировал встречу с Лукашенко в Сочи в ближайшие дни 13:28
СК задержал организатора восхождения на Эльбрус, где погибли люди 13:24
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов 13:20
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 14:21
Рубрика: Власть

Президент назвал бедность непобежденным врагом

Текст: Кира Латухина

Кричать "ура" после победы "Единой России" на выборах в Госдуму рано - враг еще не побежден, - это бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и развитии инфраструктуры. А главная цель - улучшение качества жизни граждан. Об этом заявил президент на встрече в формате видеоконференции с руководством правительства.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин: Уровень бедности в России нужно свести к минимуму

Владимир Путин заметил, что слышал в некоторых штабах "Единой России" после оглашения результатов выборов боевой клич "ура". "Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура" кричать рановато, - считает он. - Враг еще не побежден. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры". "У нас есть над чем работать - вот наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан", - подчеркнул президент.

Путин попросил руководство правительства настроить свои команды по всем направлениям - и в кабмине, и в министерствах и ведомствах на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач.

Путин поблагодарил лидеров списка "Единой России" за успех партии на выборах
Власть Работа власти Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство

Главное сегодня

Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии
Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года
В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника