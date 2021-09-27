Кричать "ура" после победы "Единой России" на выборах в Госдуму рано - враг еще не побежден, - это бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и развитии инфраструктуры. А главная цель - улучшение качества жизни граждан. Об этом заявил президент на встрече в формате видеоконференции с руководством правительства.

Владимир Путин заметил, что слышал в некоторых штабах "Единой России" после оглашения результатов выборов боевой клич "ура". "Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура" кричать рановато, - считает он. - Враг еще не побежден. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры". "У нас есть над чем работать - вот наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан", - подчеркнул президент.

Путин попросил руководство правительства настроить свои команды по всем направлениям - и в кабмине, и в министерствах и ведомствах на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач.