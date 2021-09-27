Путин поблагодарил лидеров списка "Единой России" за успех партии на выборах

"Самое главное - люди доверяют тем, за кого голосуют, главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Люди это чувствуют, и в достижении успеха партии на выборах, безусловно, есть огромный личный вклад каждого из вас", - подчеркнул Владимир Путин. "Люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас национальные интересы Родины, наши традиционные ценности", - добавил он.

"Важно, что партия в целом показала стремление и к внутреннему развитию, обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. И важно, что партия включает в списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых", - продолжил президент. По итогам выборов фракция может обновиться практически наполовину, оценил он.

"Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, это неизбежно вообще, а в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемией, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места, - это просто по определению неизбежно", - отметил Путин. "Но свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно, - констатировал он. - Более того, с учетом победы в одномандатных округах вновь сформирует и конституционное большинство в Госдуме".