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27.09.2021 22:20
Рубрика: Власть

Путин поручил развивать в регионах школьный туризм

Главы российских регионов займутся развитием школьного познавательного туризма. Такое поручение дал губернаторам президент РФ Владимир Путин по итогам встречи со школьниками во всероссийском детском центре "Океан" 1 сентября​​​.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил создать телешоу "Учитель года России"

"Рекомендовать органам государственной власти субъектов обеспечить поддержку школьного познавательного туризма, предусмотрев формирование в каждом субъекте РФ маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие", - цитирует РИА Новости текст поручения.

Также глава государства поручил правительству обеспечить в 2021-2022 годах выделение 500 миллионов рублей на развитие центра "Океан".

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