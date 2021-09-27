Путин поручил создать телешоу "Учитель года России"

С 2022 года в России появится свой "Форт Байярд" - новый зрелищный формат конкурса "Учитель года" в виде телешоу.

Президент поручил организовать широкое освещение конкурса "Учитель года России", в том числе создать телешоу. При этом нужно использовать зрелищные креативные подходы к проведению конкурса.

Показывать новое шоу будут на общероссийском обязательном общедоступном канале. Будет предусмотрено ежегодное финансирование из федерального бюджета.

Напомним, Владимир Путин уже не раз предлагал переформатировать конкурс "Учитель года" - нанять креативные команды, которые в состоянии организовать эту работу. В пример он приводил "Форт Байярд": "Бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят". Учителей, конечно, не нужно заставлять бегать и прыгать по фортам, но можно сделать яркие программы по различным направлениям и дисциплинам, считает он.