Путин поручить убрать понятие "образовательная услуга" из законодательства

Из российского законодательства об образовании исключат понятие "образовательная услуга". Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" обеспечить (…) рассмотрение вопросов: об исключении из законодательства об образовании понятия "образовательная услуга"; об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 27 сентября.

Доклад должен быть представлен президенту до 1 марта 2022 года.

Напомним, на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования 25 августа Путин предложил сделать так, чтобы слово "услуга" не применялось непосредственно к труду учителей. Незадолго до заседания президент в онлайн-режиме пообщался с педагогами и учениками из разных регионов. "Очень странно, когда про нашу работу говорят "услуга". На мой взгляд и взгляд моих коллег, это неправильно", - заявила учительница истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова.