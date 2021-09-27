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27.09.2021 13:47
Рубрика: Власть

Путин: Лидеры списка "Единой России" возглавят профильные партийные комиссии

Текст: Галина Мисливская
Члены общефедерального списка "Единой России" займутся реализацией "Народной программы" партии во главе профильных комиссий, заявил президент РФ Владимир Путин.

В понедельник глава государства в режиме видеоконференции провел встречу в первой "пятеркой" ЕР. Среди слагаемых успеха партии на прошедших выборах в Госдуму он назвал "Народную программу", которая формировалась с учетом пожеланий граждан. Теперь лидеры предвыборного списка займутся ее реализаций в профильных партийных комиссиях.

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин встретился с избранными главами регионов

"(Министр обороны) Сергей Шойгу - возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, - сказал Путин. - Сергей Лавров - комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом". Президент также поручил главе внешнеполитического ведомства уделить внимание вопросу возращения соотечественников на историческую родину.

Глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, по словам Путина, возглавит партийную комиссию по образованию и науке, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и защите семьи. "И будет прямо координировать это направление в Государственной Думе", - подчеркнул президент.

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