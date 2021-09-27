Путин призвал улучшить стратегическое планирование

Систему стратегического планирования нужно усовершенствовать, заявил президент на заседании Совета Безопасности, которое прошло в формате видеоконференции.

"Доктрины и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей", - подчеркнул Владимир Путин. Прежде всего это сбережение народа, укрепление здоровья и улучшение качества жизни, охрана традиционных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. И конечно, надежная защита от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета.

"Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе", - поставил задачу президент. Но "не слепо копировать прежние методики", а вырабатывать и применять современные практики и подходы, в том числе адаптировать к российским условиям и использовать лучший зарубежный опыт - как государств, так и компаний.

На совещании обсудили проект Основ госполитики в сфере стратегического планирования. Документ будет доработан и представлен на утверждение президенту в ноябре.