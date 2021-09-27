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27.09.2021 21:28
Рубрика: Власть

В рамках системы

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней, 24 сентября официально подвел итоги голосования 17-19 сентября.

Явка немного выросла по сравнению с 2016 г. (избрание предыдущей Думы) - с 47,8% до 51,7%.

Что касается партий, то особых сенсаций нет.

"ЕР" сохранила большинство, хотя немного потеряла. В 2016-м было 343 депутата ГД - стало 324. Разница чисто символическая: не только простое, но и конституционное большинство осталось у "ЕР".

Причины успехов партии власти очевидны. Я уже писал в предыдущей статье о естественном консерватизме общества, страхе перемен. Есть и другая (хотя и связанная с этой) причина. Большинство примыкает к партии большинства и тем самым формирует и воспроизводит большинство! Замкнутый круг: ожидание успеха рождает успех. Самопрограммирование, самосбывающиеся пророчества: голосуя за явных фаворитов, избиратель ощущает себя "на стороне победителя". Это комфортнее, чем быть вместе с проигравшими. Но понятно и снижение числа голосов: партия 20 лет непрерывно во власти, уровень жизни последние годы не растет, зато растет отчуждение от власти. Да тут еще и пенсионная реформа... Тем не менее результат вполне успешный: с момента возникновения "ЕР" только в 2016-м они получили больше голосов, имели более крупную фракцию.

Увеличилось представительство КПРФ: с 42 до 57 мандатов. Тоже вполне ожидаемый результат. Не в обиду КПРФ будь сказано, многие голосовали все-таки не за них, а против "ЕР". КПРФ снимает "протестную ренту" по причинам, похожим на те, по которым "ЕР" снимает "властную ренту". Если "медведей" считают единственной партией власти, то коммунистов - единственной альтернативой партии власти.

Большинство примыкает к партии большинства и тем самым формирует и воспроизводит большинство

Впрочем, при всем росте протестных настроений едва ли коммунистам стоит впадать в "головокружение от успехов": результат неплохой, но далеко не самый лучший. В 1999 г. КПРФ получила 95 мандатов, в 2011-м - 92. Так что на сей раз ни о каком "триумфе" говорить не приходится.

Закономерно и поражение ЛДПР: с 39 мандатов до 21. "Оппозицией" их не считают, "партией власти" - тем более. Личная харизма Жириновского за 30 лет на сцене, естественно, потускнела. Так что стоит удивляться не поражению, а его скромному размеру. Впрочем, "линия судьбы" ЛДПР похожа на русские горки: знавали они и времена похуже (17 мандатов в 1999 г.) и много лучше (56 в 2011-м. Про "лихие 90-е" вообще молчу). Возможно, кривая продолжится?

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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"Эсеры" немного нарастили фракцию: с 23 до 27 мандатов. Впрочем, это скромный результат, если учесть большое обновление "СР". Кстати, не вполне понятно, почему Прилепин не пойдет в Думу...

Наконец, 13 "Новых людей". Неясно, в какой мере они удовлетворят "скучающий нейрон новизны" российского общества. Пока что многие сравнивают их с СПС - "право-либеральной" партией начала 2000-х (в 1999-2003-м у них было 32 мандата в Думе). Аналогии, конечно, возможны любые, но ситуация совершенно другая, как и проблемы, интересующие общество. Мне кажется, что ни о какой "реинкарнации СПС" речи быть не может. Впрочем, так или иначе нам предстоит увидеть какие-то действия "Новых людей".

Есть еще одно обстоятельство.

За последние 20 лет не припомню ни одного голосования, которое не сопровождалось бы разговорами о "вбросах", "фальсификациях" и т.д. - столь же обязательных, как крики "горько!" на свадьбе.

На сей раз эти общие разговоры конкретизировались и сфокусировались на истории с голосованием в Москве. В городе - 7 440 000 избирателей (цифры обобщены до тысяч, проценты - до 0,1%). Из них 2 014 000 зарегистрировались для "дистанционного электронного голосования" (ДЭГ).

Общая явка по Москве - 50,3%, т.е. 3 742 000 чел. При этом онлайн-явка превысила 96%, т.е. ДЭГ проголосовали 1 933 000 чел., а "бумажно" - 1 809 000 (т.е. 33% от числа "обычных избирателей"). Резко различались и результаты голосования: на "обычных" участках КПРФ получила 30,4% голосов, "ЕР" - 30,1%, при ДЭГ за "ЕР" - 44,8%, за КПРФ - 15,5%. В итоге в Москве убедительную победу одержала "ЕР" - 37% голосов, КПРФ - 22,7% (по всей стране, округленно, "ЕР" - 50%, КПРФ - 19%). Что касается одномандатных округов (их в Москве 15), то без учета ДЭГ в 6 побеждали кандидаты "ЕР", в 6 - КПРФ, в 3 - иные, самовыдвиженцы. А вот когда посчитали данные ДЭГ (причем, надо сказать, что это было сделано с некоторым опозданием), по всем 15 округам прошли кандидаты "ЕР".

Дальше начинается нормальная игра корпоративных амбиций. На пресс-конференции 20 сентября в ТАСС первый зампред ЦК КПРФ Афонин заявил, что "мы не признаем систему электронного голосования", а Зюганов сказал "мы не просто не признаем, мы попросим расследовать все эти факты, потому что это недопустимо".

Так или иначе нам предстоит увидеть какие-то действия "Новых людей"

Риторика понятна, обращена к избирателям и членам КПРФ, призвана показать - "не сдаемся!". Кстати, Зюганов "добавил пафоса", напомнив про 1941-й, Брестскую крепость, Подольских курсантов и т.д.

Но, конечно, руководство КПРФ меньше всего заинтересовано в углублении конфликта. Шесть мандатов - неплохо, демонстрация амбиций - еще лучше, но сохранение места в Системе - важнее всего. При этом и власть совершенно не стремится обострять отношения с КПРФ, выталкивать их "за флажки". Это было бы только в интересах внесистемной оппозиции.

В итоге нашли компромиссный вариант: комиссия по общественному наблюдению за выборами во главе с гуру либеральных СМИ Венедиктовым провела "аудит" ДЭГ. Анализ показал, что никаких вбросов, иных нарушений при ДЭГ не было. Де-факто этот результат закрыл тему и позволил всем сторонам сохранить лицо.

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