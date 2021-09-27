Белгородские власти назвали условия для работы фуд-кортов

В Белгородской области внесли поправки в постановление о мерах против распространения коронавируса, разрешив работу фудкортов, стоявших закрытыми последние несколько месяцев.

В документе, подписанном главой региона Вячеславом Гладковым, сказано, что фудкорты, а также рестораны быстрого питания, могут работать, соблюдая три условия. У посетителей и сотрудников должны быть сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции, справки по итогам ПЦР-теста на коронавирус с данными о его отсутствии или медицинские документы, подтверждающие, что человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Те же самые правила действуют для детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей.

В настоящее время в Белгородской области вакцинацию против коронавируса завершили свыше 700 тысяч человек - это почти половина от полуторамиллионной численности населения региона. Ежедневно прививку получает по 1,5 тысячи белгородцев. Темпы распространения коронавируса остаются высокими: число выявляемых случаев превышает августовские показатели на треть.