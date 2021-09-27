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27.09.2021 00:46
Рубрика: Происшествия

Более 200 тысяч рублей заплатили жители за нарушение правил выгула собак

Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 220(8571)
Новые правила выгула собак в Подмосковье действуют только три месяца, а жители уже заплатили более 200 тысяч рублей за их нарушение. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, уточнив, что на сегодняшний день гражданам выписано 104 постановления о штрафах. "Это говорит о том, что контролирующие органы к данному вопросу подходят серьезно", - считает Керселян.

Напомним, поправками в областной Кодекс об административных нарушениях депутаты оговорили для владельцев собак необходимость убирать за своими питомцами во дворах и других общественных местах. В городах выгуливать собак можно только на специальных площадках. Во дворах, возле школ и детских садов, больниц и спортивных площадок животные должны находиться в намордниках и на поводках, в подъездах и лифтах тоже. На мелких и декоративных собачек намордники можно не надевать, но поводок остается обязательным, либо же животное нужно держать на руках.

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Если хозяин не уберет за питомцем, на первый раз дело ограничивается предупреждением. За повторное нарушение уже придется отдать от 500 до 1500 рублей. За выгул собаки без поводка и намордника и появление с животным на детской площадке хозяина оштрафуют на сумму от 1000 до 2000 рублей. Основная часть штрафов выписывается по жалобам жителей и в местах, где установлены видеокамеры, например, на пришкольных площадках.

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