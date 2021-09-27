Более 200 тысяч рублей заплатили жители за нарушение правил выгула собак

Новые правила выгула собак в Подмосковье действуют только три месяца, а жители уже заплатили более 200 тысяч рублей за их нарушение. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, уточнив, что на сегодняшний день гражданам выписано 104 постановления о штрафах. "Это говорит о том, что контролирующие органы к данному вопросу подходят серьезно", - считает Керселян.

Напомним, поправками в областной Кодекс об административных нарушениях депутаты оговорили для владельцев собак необходимость убирать за своими питомцами во дворах и других общественных местах. В городах выгуливать собак можно только на специальных площадках. Во дворах, возле школ и детских садов, больниц и спортивных площадок животные должны находиться в намордниках и на поводках, в подъездах и лифтах тоже. На мелких и декоративных собачек намордники можно не надевать, но поводок остается обязательным, либо же животное нужно держать на руках.

Если хозяин не уберет за питомцем, на первый раз дело ограничивается предупреждением. За повторное нарушение уже придется отдать от 500 до 1500 рублей. За выгул собаки без поводка и намордника и появление с животным на детской площадке хозяина оштрафуют на сумму от 1000 до 2000 рублей. Основная часть штрафов выписывается по жалобам жителей и в местах, где установлены видеокамеры, например, на пришкольных площадках.