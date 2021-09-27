Как восстановить туристический поток, прерванный пандемией

Более 10 миллионов туристов посетили Московскую область в этом году. Охотнее всего люди ехали в Сергиев Посад, Истру, Коломну и Зарайск. Стремительно набирает популярность парк "Патриот" в Кубинке. Об этом и многом другом говорилось на форуме "PROтуризм", организованном подмосковным правительством для представителей российской туриндустрии.

Первые три места в национальном туристическом рейтинге традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Причем в прошлом году, когда пандемия закрыла границы и на первый план вышел внутренний туризм, именно Подмосковье поднялось на верхнюю строчку рейтинга. "Мы видим, что поток туристов пошел к нам даже в самые отдаленные города", - говорит вице-губернатор области Наталья Виртуозова. При этом до прежних, допандемийных, показателей пока далеко. По данным регионального комитета по туризму, в 2019-м Подмосковье посетили 22,1 миллиона человек, а прогноз этого года - не больше 13,8 миллиона. И только в 2024 году область надеется побить свой прежний рекорд - прогнозы обещают приезд 22,8 миллиона туристов.

"Чтобы все они были довольны, нам нужно еще очень много работать", - уверена Виртуозова. У работы, о которой говорит вице-губернатор, несколько составляющих. Это в первую очередь благоустройство туристических городов, насыщение их инфраструктурой. Скажем, в Зарайске привели в порядок набережную реки Осетр, превратив ее в одно из самых посещаемых в городе мест. Убрали с берегов весь дикорастущий кустарник, обустроили пляж, сделали несколько пирсов, смотровых площадок и лестничных спусков к воде. А еще преобразили площадь торговых рядов и центральную улицу, вымостив пешеходную зону шикарной тротуарной плиткой и установив тематические детские площадки. Раньше отдыхающие заезжали сюда на пару часов - посмотреть на знаменитый Зарайский кремль, сооруженный в 1531 году. Теперь с удовольствием проводят в городе целый день. В хорошую погоду после осмотра Кремля обязательно приходят на набережную, где легко найти местечко для отдыха и семьям с детьми, и молодым парам, и одиноким отдыхающим в возрасте, и шумным подростковым компаниям. А если погода прогулкам не слишком способствует, хорошо посидеть в кафешке на центральной улице, любуясь строгой геометрией старинной застройки.

Так или иначе, но именно после благоустройства Зарайск вошел в пятерку самых посещаемых туристами городов Подмосковья. "Основными точками притяжения туристов в Подмосковье являются именно исторические города. И все они сегодня активно благоустраиваются. У нас большая программа по благоустройству, но даже когда используются новые технологии, мы пытаемся сохранить старую застройку, чтобы туристам было интересно прикоснуться к ней", - отмечает исполняющий обязанности главы комитета по туризму Московской области Алексей Шимко.

Вице-губернатор Наталья Виртуозова о достопримечательностях знает все и еще немного. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Еще одна составляющая - это господдержка отрасли. Прежде туроператоры и агентства получали субсидии на возмещение затрат, связанных с привлечением в область иностранных туристов и развитием объектов туристской индустрии. В этом году в регионе ввели субсидии и для тех, кто готов привлекать организованные группы несовершеннолетних туристов и отдыхающих из других регионов РФ. За каждого человека, приехавшего в область и переночевавшего в гостинице хотя бы одну ночь, туроператор получает 1200 рублей, за каждого школьника - 2000. Причем несовершеннолетним отдыхающим даже ночевать в гостинице не нужно, достаточно просто посетить какую-либо достопримечательность.

Те, кто открывает в Подмосковье гостиницы или отели, могут претендовать на возмещение 15% затрат при условии, что в этих гостиницах будет не менее 50 номеров. Могут предприниматели вернуть и до 100 миллионов рублей, потраченных на создание объектов инженерной инфраструктуры. А еще те, кто строит объекты туристического назначения, в том числе и гостиницы, могут получить землю без торгов. В областном комитете по туризму говорят, что такое внимание к увеличению гостиничного фонда неспроста - этим летом в регионе наблюдался ажиотаж на заселение - заняты были более 90% всех гостиничных номеров. А ведь это еще турпоток, ограниченный пандемией...

Этим летом в области случился ажиотаж - туристы заняли более 90% всех гостиничных номеров. А ведь это еще турпоток, ограниченный пандемией...

И, наконец, финальная составляющая - интересный туристический продукт. С этим вроде бы проблем нет, свои достопримечательности имеет практически каждый подмосковный город. Правда, не все об этом знают. Поэтому презентацию туристического потенциала начали проводить, например, в аэропортах. Недавно в туристско-информационном центре аэропорта Домодедово прошел день Солнечногорска. Пассажирам, ожидающим вылета, рассказывали о том, что можно увидеть в Солнечногорске, и угощали мороженым и конфетами местного производства. А чуть раньше, рассказали "РГ" в пресс-службе аэропорта, таким же образом пассажирам презентовали Истру, Орехово-Зуево, Раменский округ, Серпухов, Павловский Посад, Одинцово и Верею.

И, кажется, на форуме "PROтуризм" родился еще один новый продукт. Военно-патриотический маршрут, начальной точкой которого будет подмосковный парк "Патриот", а конечной - город оружейников Тула, может появиться уже в следующем году. Планируется, что на всем его протяжении будет множество спортивных активностей.