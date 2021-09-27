Кто они - современные воспитатели в детских садах Москвы

В понедельник отмечается профессиональный праздник воспитателей и всех дошкольных работников. От людей этой профессии зависит многое, ведь они первыми, кроме семьи, закладывают основу в развитие будущей личности. О том, кто сейчас приходит в эту профессию, изменились ли методики воспитания и сами дети, выяснил корреспондент "РГ".

Сразу отметим, что в столице растет число детей, посещающих дошкольные учреждения. С 2010 года численность детей, которые были охвачены дошкольным образованием, увеличилась в столице более чем на 50%. В этом учебном году дошкольные группы посещают свыше 430 тыс. детей, тогда как в 2010 году - только 289 тыс. Отчасти связано это с тем, что сокращается возраст приема в дошкольные группы. Если в 2010 году минимальный возраст составлял 3 года, сейчас берут малышей с 2 лет и 2 месяцев. В этом году дошкольные образовательные учреждения приняли 15 тысяч таких ребят.

Как рассказала старший воспитатель дошкольного отделения школы №2065 Татьяна Жданова, ее стаж в профессии составляет 25 лет. "Я с детства мечтала работать с детьми, хотелось приносить пользу обществу, - рассказывает "РГ" Татьяна Жданова. - Ведь по сути, хоть дети в саду проводят и меньше времени, чем в школе, дошкольники учатся гораздо большему, больше усваивают информации, быстрее осваивают новые виды деятельности. И для того, чтобы находить общий язык с подопечными, воспитатель как можно дольше должен оставаться ребенком. Более того - знать много игр, ведь через игру ребенок познает мир. У меня был педагог, который просил всех завести отдельную тетрадку "Игры". В моей тетрадке было более 200 игр, многие я помню до сих пор".

По словам воспитателя, дети 1990-х годов и современные - совсем разные. "Современные ребята знают больше, чем их сверстники 15 лет назад, кроме этого они быстрее адаптируются и приспосабливаются, они более креативные, смелые, - говорит она . - Но дети остаются детьми, у нас есть инклюзивные группы и можно только поучиться у ребят простому, обычному отношению к особенным детям. Тем воспитателям, кто только начнет свой трудовой путь я бы посоветовала читать больше сказок и как можно больше общаться с детьми "глаза в глаза".

А воспитатель детского сада при школе № 1770 Виктория Фельбуш отметила, что меняются и сами сады. "В нашем саду практикуется билингвальное обучение. Дети учатся одновременно на русском и английском языках, - поясняет "РГ" Виктория Фельбуш. - Для того, чтобы сюда поступить работать одного диплома о высшем образовании мало, нужен сертификат о знании языка". Она отметила, что в самом дошкольном учреждении много инновационных технологий, начиная от детских спортивных снарядов и заканчивая электронной доской, позволяющей разнообразить занятия, сделать их более информативными и интересными. Ведь помимо обычной учебной программы, для детей в этом саду работает кружок по немецкому языку, есть танцы, вокал и даже финансовая грамотность. По словам воспитателя, детям наглядно рассказывают о денежной системе, профессиях с ней связанных. Впрочем, воспитатель отметила, что несмотря на различные виды дополнительного образования, самыми любимыми у ребят остаются творческие занятия -рисование, аппликация, а самые любимые игры - конструирование.

Есть в столичном дошкольном образовании и "усатые няни", впрочем, сам воспитатель дошкольного отделения школы №1231 им. В.Д. Поленова Александр Котов считает, что для детей, в первую очередь, важны профессионализм и человеческие качества.

- Окончив МГПУ по специальности "Дошкольная педагогика и психология", пришел 10 лет назад работать воспитателем, - говорит "РГ" воспитатель. - Ни разу не пожалел.Самое сложное в работе- взаимодействие с родителями. У каждого из них свой взгляд на воспитание. Я люблю работать с дошкольниками, приятно видеть результат своей работы. Например, показал им новую технику рисования, смотрю в свободной деятельности дети рисуют в той же технике, но с другими материалами, или научил бросать мяч, смотришь, они уже снежки также кидают". Воспитатель отметил, что современные дети меньше любят работать руками, видимо сказывается обилие гаджетов, зато мышление становится другим более креативным.

Кстати, в новом учебном году первых воспитанников приняли 25 новых московских школ и детских садов, из них 6 зданий, где обучаются 2045 дошкольников. А всего с 2011 года в городе построили 434 здания образовательных учреждений, среди которых 315 детских садов.