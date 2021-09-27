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27.09.2021 19:08

Липецкий облсовет седьмого созыва соберется 1 октября на первую сессию

Избранные депутаты Липецкого областного Совета седьмого созыва соберутся на первую сессию 1 октября. Эта дата была назначена оргкомитетом, который сформирован на сегодняшнем общем совещании вновь избранных депутатов регионального парламента.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В соответствии с Регламентом, общее совещание провел старейший депутат этого созыва Равиль Анутов. В заседании приняли участие глава администрации региона Игорь Артамонов, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов.

- В облсовете у нас теперь большое представительство различных партий, что говорит о честности и прозрачности прошедших выборов. Надеюсь, ваша работа будет конструктивной и плодотворной, - отметил глава региона Игорь Артамонов.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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В состав организационного комитета по подготовке первой сессии регионального парламента VII созыва вошли представители всех шести партий, которые по итогам этих выборов прошли в облсовет. Возглавил оргкомитет Равиль Анутов. Народные избранники обсудили порядок проведения первой сессии, повестку дня, а также схему размещения парламентариев в зале.

- На первой сессии должны быть решены организационные вопросы, вытекающие из требований Регламента, - рассказал Равиль Анутов. - Это регистрация фракций политических партий, избрание руководящих органов областного Совета, наделение полномочиями сенатора - представителя в Совете Федерации от регионального парламента. Также будут утверждены численный и персональный состав комитетов, комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению Регламента. Кроме того, состоится избрание депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Кстати, их количество будет увеличено из-за того, что в облсовете теперь больше партий.

Напомним, в седьмом созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 - по одномандатным округам. Из 42 депутатов - 23 единороссы, 15 коммунистов, а также по одному представителю от партий: "Справедливая Россия - патриоты - за правду", "Партия пенсионеров за социальную справедливость", "Новые люди" и ЛДПР.

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