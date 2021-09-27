Правительство Белгородской области отправлено в отставку

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков принял первые решения после официального вступления в должность. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области, Гладков подписал распоряжение о сложении полномочий правительством Белгородской области. Входившие в него чиновники продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Кроме того, губернатор определил, что представлять интересы региона в Совете Федерации продолжит экс-председатель совета министров СССР Николай Рыжков. Сенатором от Белгородской области он является с 2003 года.

Напомним, что избранный главой Белгородской области Вячеслав Гладков официально вступил в должность сегодня утром. На досрочных выборах губернатора области за него отдали свои голоса 78,79 процента пришедших на участки белгородцев или свыше 500 тысяч избирателей.