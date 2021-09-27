Новым депутатам Липецкого облсовета вручили удостоверения

Избранные в Липецкий областной Совет седьмого созыва и Государственную Думу РФ депутаты получили удостоверения в Большом зале администрации региона. Председатель избирательной комиссии Юрий Алтухов поздравил народных избранников с этим событием и подвел итоги избирательной кампании.

Новый созыв сформирован в составе 42 депутатов: 14 избраны по партийным спискам, 28 - по одномандатным округам. Представлять интересы избирателей в региональном парламенте будут шесть партий.

По партийным спискам "Единой России" мандаты получили семь человек, КПРФ - три депутата. Еще четыре кресла распределились между представителями ЛДПР, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и партии "Новые люди".

В результате голосования по одномандатным округам 16 мест в облпарламенте займут представители "Единой России", 12 - депутаты от КПРФ.

Депутаты, которые пришли на вручение удостоверений, традиционно сделали общее фото созыва.