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27.09.2021 12:04
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 3 387 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 3 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 810 человек. На ИВЛ находятся 339 человек.

Число военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1359

В городе выздоровели ещё 1 560 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 483 976. В столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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