Пациент погиб при пожаре в "ковидной" больнице под Воронежем

Пожилая пациентка стала жертвой пожара в "красной зоне" районной больницы в райцентре Лиски, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 2.34. Через 20 минут возгорание было локализовано, еще через четыре минуты - ликвидировано. Силами сотрудников больницы из здания эвакуирован 31 человек.

Пожар произошел в палате на втором этаже пятиэтажного здания, его площадь составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в телефонном зарядном устройстве. На месте пожара спасатели нашли тело пациентки 1939 года рождения.

СК РФ начал проверку обстоятельств гибели человека. Губернатор пообещал оказать необходимую помощь родственникам погибшей и распорядился проверить электропроводку, системы оповещения и пожаротушения во всех медучреждениях.