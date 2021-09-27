Петр Бирюков: Более 180 тысяч устаревших газовых плит заменили в Москве

С начала этого года в Москве заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит в жилых домах. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день в столице почти 2 млн семей используют газовые плиты. Для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы, - отметил Петр Бирюков. - В прошлом году в ходе проверок выявили более 200 тысяч устаревших плит, свыше 90% из них в этом году уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности".

Бирюков напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Кроме этого, в соответствии с правилами, с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Напомним, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Льготные категории граждан могут получить соответствующие субсидии, обратившись в органы соцобеспечения.

Кстати, сотрудники столичного газового хозяйства проводят регулярные проверки газового оборудования в жилом фонде.