Под Воронежем возбудили дело из-за гибели пациентки в больнице

В Воронежской области возбуждено дело после гибели пациентки во время пожара в больнице города Лиски.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что тело 82-летней пациентки было обнаружено после тушения пожара в одной из палат хирургического отделения Лискинской районной больницы.

- Смерть женщины могла наступить от отравления угарным газом, - уточнили в ведомстве.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с электроприборами. Но точную причину предстоит установить следствию.

По словам руководителя следственного отдела по городу Лиски СУ СК по Воронежской области Юрия Йовдия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти погибшей и пожаро-техническая для выяснения причины возникновения возгорания. Кроме того, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех без исключения обстоятельств случившегося.

По факту смерти пациентки возбуждено уголовное дело.