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27.09.2021 22:09
Рубрика: Происшествия

При пожаре в воронежской больнице погиб пациент

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
В МЧС России подтвердили гибель одного человека при пожаре в больнице в Воронежской области. Причиной возгорания мог стать телефон, находившийся на зарядке.

"В 02.34 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в палате БУЗ ВО "Лискинская РБ" по адресу: Воронежская область, город Лиски, ул. Сеченова, д. 24. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 02.44 наблюдалось задымление в палате на 2-м этаже. Оперативно на первый этаж другого отделения был эвакуирован 31 человек, к сожалению, один человек погиб", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС России.

В Прикамье при пожаре погибли мужчина и женщина

По данным местных пожарных, с огнем удалось полностью справиться всего за двадцать пять минут с момента поступления тревожного сигнала на пульт оперативного дежурного. К тушению привлекались 28 человек и 9 единиц техники.

О погибшей известно, что это пенсионерка 1939 года рождения, которая находилась в реанимационном отделении ковидного блока, в который переоборудовали Лискинскую больницу.

К следственным действиям на месте происшествия немедленно приступили сотрудники СКР и дознаватели МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание зарядного устройства сотового телефона.

Кстати, как сообщили корреспонденту "РГ" свидетели произошедшего, тревожный сигнал в пожарную часть прошел в автоматическом режиме и сигнализация, установленная в медицинском учреждении, отработала штатно на отлично. Это позволило до минимума свести ущерб и спасти почти всех пациентов. Хотя все могло бы закончиться и гораздо более трагически, ведь пожар случился глубокой ночью, когда все спали.

По свидетельству очевидцев, пожар был серьезный, и тем не менее вовремя прибывшим пожарным удалось отстоять от огня большую часть здания и не допустить распространения огня на другие помещения.

В пресс-службе прокуратуры Воронежской области сообщили, что маломобильная 82-летняя пациентка погибла не от огня, а от отравления угарным газом.

Маломобильная пациентка 1939 года рождения погибла от отравления угарным газом

В настоящее время в больнице проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности. "Выполняется комплекс мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила представитель следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт информагентству ТАСС.

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил проверить во всех больницах региона состояние электрики и систем пожаротушения.

А в это время

В МЧС подготовили обновленный оперативный прогноз о рисках аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения. Наибольшая опасность, по данным ученых МЧС, прогнозируется на всей территории Дальневосточного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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