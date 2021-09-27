Сергей Пускепалис: Волковский театр представит в новом сезоне 9 премьер

В Ярославле, на родине первого русского театра, завершился XXI Международный Волковский фестиваль. Проходил он на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова под девизом "Русская литература на языках мира". Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис дал интервью "Российской газете".

Новый, 272-й сезон ваш театр открыл не на родной сцене, а на гастролях в Донбассе.

Сергей Пускепалис: Да, прошли они по приглашению общественной организации "Русский центр" ДНР в рамках Года русской культуры в Донецкой Народной Республике. Меня заинтересовала пьеса современного драматурга Игоря Глинкова. Тема серьезная, но решена в легкой комедийной форме. Ревизия сегодняшнего дня, наших моральных устоев, принципов. И мы решили сыграть спектакль "Предстоящее событие" на той земле, где семь лет идет война, где людям сегодня тяжело, где они как никто понимают, что такое человеческие ценности. В Донецке и Горловке встретили нас очень тепло, радушно.

А потом мы открыли сезон в нашем театре - Волковским международным фестивалем. Его уникальность вытекает из названия театра, в котором мы находимся. Кому как не нам - Первому русскому - помогать нашим зарубежным коллегам, мотивировать их на постановку русской литературы и привозить спектакли на нашу сцену, чтобы мы видели, как нас трактуют в мире.

Какие премьеры готовите, что увидят зрители в новом сезоне?

Сергей Пускепалис: Намечено еще девять премьер. В феврале мы провели режиссерскую лабораторию, в которой участвовали выпускники мастерской Андрея Могучего, художественного руководителя БДТ имени Товстоногова. Шесть из восьми представленных эскизов после обсуждений мы взяли в работу.

Режиссер Николай Дручек, мой однокурсник, также ученик Петра Наумовича Фоменко, выпустит в ноябре спектакль "Разбитый кувшин" по пьесе Генриха фон Клейста. Алексей Чернышев, ученик Юрия Погребничко (Театр "Около дома Станиславского"), готовит спектакль для всей семьи "Продавец игрушек", в основе - повесть Виктора Добросоцкого. На январь 2022 года запланирована премьера Арсения Мещерякова, ученика Андрея Могучего, - "Страх" по пьесе советского драматурга Александра Афиногенова, почти все пьесы которого ставили на ярославской земле. А 8 марта решили порадовать женщин премьерой блестящей лирической комедии о рыцарях, дуэлях, любви - "Сирано де Бержерак" по пьесе французского драматурга Ростана в постановке Алексея Чернышева. Наш завлит Андрей Григорьев выпустил фундаментальный труд "Сирано де Бержерак": Четыре перевода", на основе этой работы у нас будет своя версия спектакля - первого театра России.

Наш ярославский режиссер Александр Кузин, который ставит спектакли по всей России, возьмется за рассказ Романа Михайлова "Героин приносили по пятницам". В апреле премьера под названием "Иного и быть не может".

К 9 мая Владимир Смирнов (Данай), автор спектакля "Калина красная", выпускник мастерской Сергея Женовача, выпустит спектакль по пьесе Виктора Розова "Вечно живые".

И ваш покорный слуга - уже по остаточному принципу, встряну - поставлю пьесу "Весы" Евгения Гришковца. Я хотел поставить ее еще в МХТ имени Чехова, когда был жив Олег Павлович Табаков, но тогда по разным причинам не получилось. Материал хороший, и в Ярославском театре есть актеры, которые здорово могут сыграть в этом спектакле.

На Камерной сцене поставят спектакли актеры нашего театра: Виталий Даушев - "Посадить дерево" Алексея Житковского, Сергей Карпов - "Солнечную линию" Ивана Вырыпаева.

Внушительный список! Кто-то помогает вам, дает деньги на постановки?

Сергей Пускепалис: У нас есть благотворительный фонд поддержки и развития театра, есть меценаты, которые помогают финансами.

Мы ждем реконструкции театра, поэтому сейчас должны составить такой репертуар, который сможем играть на других площадках, возить на гастроли, чтобы не прекращалась наша деятельность.

Театр в хорошем состоянии, регулярно проводили косметический ремонт, но с 1967 года не было капитального - укрепления стен, несущих конструкций. Есть проект реставрации "Театр. Путешествие во времени", в который вошли исторические архивные материалы. Например, было обнаружено много фотографий 1930-х годов, 1965 года - до реконструкции, запечатлевших интерьеры театра.

Что еще радует - появится новая сцена - третья. Она будет кстати, поскольку во время реконструкции сократится количество мест на исторической сцене. Все три смогут работать одновременно, параллельно.

Впереди у нас - фестиваль русских зарубежных театров. Он пройдет при поддержке Министерства культуры России с 25 по 31 октября. Будем смотреть спектакли из Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Беларуси, Таджикистана.

Вы много снимаетесь, вас можно часто увидеть в кино, в телесериалах. А на сцене?

Сергей Пускепалис: Я не играю на сцене. Когда поступил к Петру Наумовичу Фоменко, перестал этим заниматься. Только у Николая Дручека сыграл Бессеменова в "Мещанах".

В эти же дни в Сочи проходил "Кинотавр", где собираются популярные актеры и режиссеры. А вы отдали предпочтение своему театральному фестивалю в Ярославле.

Сергей Пускепалис: Я езжу, когда надо представить фильм, когда есть время. На "Кинотавре" в программе "Кино на площади" была картина "На острие", спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова, где я сыграл тренера. Приглашали представить, но у нас ведь Волковский фестиваль.

Сериалы "А у нас во дворе…" и "Шифр" на Первом канале вся страна смотрела. Как вам живется с такой популярностью в Ярославле, где вы свой, "худрук нашего театра"?

Сергей Пускепалис: Да, узнают. Это отягчающее обстоятельство моей жизни. Я теряюсь… Не входило это в мои перспективы - фото бесконечные… Не избежал этой участи.

Сейчас отправлюсь на съемки третьего сезона "Шифра" на Кавказ, в Пятигорск. Там удивительная атмосфера, потрясающая природа, киношники открывают для себя регион Кавказских Минеральных Вод, прекрасную фактуру - горы.

"А у нас во дворе" - будет продолжение?

Сергей Пускепалис: Да, также с Равшаной Курковой будем играть.

Ждем "Сердце Пармы". Исторический фильм, экранизация романа Алексея Иванова, режиссер Антон Мегердичев (я снимался у него в "Метро"). Две версии будут: полный метр и сериал. Мой персонаж - Полюд, воспитатель молодых князей, отец-наставник.

Тигран Кеосаян снял фильм "Бессмертные". Про ветеранов- афганцев, которые встречаются спустя 20 лет, у каждого своя биография. Сюжет напоминает "Белорусский вокзал". Моими партнерами (однополчанами) были Федор Добронравов, Юрий Стоянов, Роман Мадянов.

Скоро должен выйти фильм "Мария" Веры Сторожевой, военная драма, о событиях 1941 года, когда в Москве объявили эвакуацию, о легендарной истории с иконой. Я сыграл небольшую роль инструктора экипажа.