Собянин: Детские сады посещают почти полмиллиона московских детишек

В понедельник, 27 сентября, в России отмечается День воспитателя - профессиональный праздник всех детсадовских работников. Поздравить тех, кто работает с маленькими москвичами, пришел мэр Сергей Собянин. В детском саду, недавно построенном на улице Вольной, он встретился с будущими воспитателями - призерами чемпионата WordSkils в компетенции "Дошкольное воспитание".

"Детские сады в столице посещают почти 500 тысяч московских детишек, - сказал, обращаясь к ним, глава города. - Это целая страна". Мэр напомнил, что это в полтора раза больше, чем ходили в детсады десять лет тому назад. Он также подчеркнул, что город все эти годы снижает возрастную планку малышам для поступления в сад. Сначала обеспечили местами всех ребятишек до трех лет, потом - до двух лет и восьми месяцев… А с августа этого года москвичи могут уже устроить ребенка в детский сад с двух лет и двух месяцев.

Возможно это стало благодаря тому, что город постоянно строит новые детсады - с 2011 года в столице добавилось 321 детское дошкольное учреждение. Девять из них более чем на две тысячи мест впервые приняли малышей 1 сентября, в планах столицы на 2021- 2023 годы открытие еще нескольких десятков детсадов, которые уже строятся и будут построены в основном в районах массовой застройки.

Столичные власти поддерживают создание самых разных учреждений для дошкольников. Это и государственные детсады, которые входят в городскую систему образования, и частные, и семейные садики, работающие в квартирах многодетных москвичей с тремя и более детьми - их в Москве свыше 1,1 тысячи.

Более 150 школ реализуют проект "Дошкольное пространство" без границ", в рамках которого создано 1709 дошкольных групп. В этих школах детсадовские групповые комнаты в любой момент в зависимости от потребности могут превратиться в спальню, игровую или комнату для занятий. А для школы №1362 на улице Вольной для малышей построено целое трехэтажное здание. Инвесторы позаботились о том, чтобы у 200 воспитанников, которые будут ходить сюда, было все необходимое: залы для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты психолога и логопеда, комнаты для различных развивающих кружков, а на территории, прилегающей к садику, - площадки для прогулок и подвижных игр с безопасным покрытием из резиновой крошки. Работать этот сад начнет, по словам мэра, до конца осени.

Все детские сады столичный бюджет поддерживает одинаково - и государственные, и частные, выплачивая по 186 тысяч рублей на дошкольника для групп полного дня и по 75 тысяч - для групп кратковременного пребывания.

Собянин подчеркнул важность работы с маленькими детьми, которые попадают в дошкольные учреждения "после домашнего уюта" - этим в столице заняты порядка 30 тысяч воспитателей. Он поблагодарил призеров чемпионата "WordSkils в компетенции "Дошкольное воспитание": "Вам отдельное спасибо за то, что выбрали такую сложную профессию и так достойно представляете Москву на этих соревнованиях". Напомню, бронзовую медаль завоевала студентка педагогического колледжа №10 Диана Милованова.

Справка "РГ"

"День воспитателя отмечается в России ежегодно 27 сентября. Дата празднования приурочена к открытию первого российского детского сада в 1863 году в Санкт-Петербурге.

В чемпионате WorldSkills Russia принимают участие студенты колледжей и вузов в возрасте от 16 до 25 лет.