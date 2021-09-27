Сотрудники газовых служб будут заходить в квартиры граждан по QR-кодам

Отличить настоящих сотрудников "Мособлгаза" от мошенников, которые ходят по квартирам жителей Подмосковья, предлагая установить различные приборы для газовой безопасности, помогут QR-коды. В них будет зашифрована вся информация о сотруднике - ФИО, должность, филиал, который он представляет.

Пойти на кодирование газовиков вынудили проблемы с допуском специалистов в квартиры. Дело в том, что ходящие по домам мошенники давно отбили у населения желание пускать в квартиру всяких сотрудников газовых служб - и мнимых, и настоящих. Тем более что, попав в дом, мошенники зачастую ведут себя агрессивно - запугивают хозяев, рассказывают о якобы обнаруженном при осмотре крайнем износе труб, шлангов, деталей газовых плит... И в итоге впаривают перепуганным людям спасительные "газоанализаторы" за приличные деньги.

На деле же эти приборы оказываются простейшими пластиковыми конструкциями со светодиодом. В чем, например, недавно убедились две проживающие по соседству жительницы Подольска. Одна из них приобрела у такого вот "газовика" анализатор за 7 тысяч рублей, а зайдя через пару дней к соседке, обнаружила точно такой же прибор, но купленный уже за 11 тысяч как... отпугиватель тараканов. Наслышанные о подобных историях граждане вообще предпочитают никого к себе не пускать. Между тем в официальных организациях, ответственных за обслуживание газового оборудования, хватаются за голову: по закону раз в год плиты в домах должны быть осмотрены на предмет протечек. А как это сделать, если жители при словеах "проверка газа" закрывают двери на все замки? Населению, конечно, рекомендуют проверять подлинность пришедших специалистов звонком в "Мособлгаз", но кто когда это делает? Нужно найти телефон местного филиала да выпытать фамилию у стоящего за дверью специалиста...

Пойти на кодирование газовиков вынудили проблемы с допуском специалистов в квартиры

Теперь всем действующим сотрудникам "Мособлгаза" выдадут карточки с личным QR-кодом. Для идентификации проверяющего достаточно навести на него камеру мобильного телефона. "Мы заботимся о безопасности своих абонентов. Теперь жителям будет легко понять, действительно ли к ним в дом пришли специалисты газовой службы, и не беспокоиться о возможных рисках нарваться на мошенников", - сообщил "РГ" гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов.