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27.09.2021 00:51
Рубрика: Общество

Удостоверения многодетных семей стали электронными

Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 220(8571)
Подмосковные семьи, в которых появляется третий малыш, будут получать удостоверения о многодетности автоматически, без посещения каких-либо инстанций. Более того, документ оформят, пока мама лежит в роддоме. "Мы продолжаем работать над тем, чтобы жители получали услуги максимально удобно и просто", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, анонсируя новшество. Электронные удостоверения о многодетности - это еще одна составляющая президентского проекта "Социальное казначейство", направленного на цифровизацию социальных услуг.

"У нас 240 социальных услуг уже переведены в электронный вид. Для удобства жителей они собраны в разделы, применимые к конкретным жизненным ситуациям. В данном случае раздел называется "Рождение ребенка", - рассказывает зампред правительства - министр социального развития области Ирина Каклюгина. В единый электронный пакет сложены все справки, пособия и документы, которые должна получить женщина, становясь мамой. Прямо в роддоме оформляется свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН и полис обязательного медицинского страхования для малыша, сертификат на получение материнского капитала и прикрепление к поликлинике. Теперь к этому пакету присовокупили электронные свидетельства о многодетности, а также все льготы, положенные детям из многодетных семей. То есть мама еще не покинула стен роддома, а старшие дети уже получают бесплатное горячее питание в школе и льготный проезд в общественном транспорте.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Электронное удостоверение автоматически появится в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Его можно распечатать или сохранить на телефон. Как уточняет Каклюгина, документ представляет собой QR-код, внутри которого зашифрована вся информация о многодетной семье, включая ее контакты. Старые бумажные удостоверения при этом тоже остаются действительными, те, кто не дружит с современными технологиями, могут продолжать ими пользоваться совершенно спокойно. И еще зампред уточняет: для получения статуса многодетной семьи достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей, а также троим детям. И если семья только переехала в Подмосковье, нужно будет написать заявление на выдачу электронного удостоверения на портале госуслуг. Это, впрочем, единственный случай, когда для получения документа жителям области нужно приложить какие-то усилия.

В Подмосковье проживают 88 тысяч многодетных семей

Всего в Подмосковье проживают 88 тысяч многодетных семей. Помимо стандартных льгот, положенных семьям, где растут трое или больше детей, область компенсирует им затраты на приобретение школьной формы и собирает в школу первоклашек.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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