На белгородском агрохолдинге зафиксирована вспышка АЧС

В Белгородской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней на одной из площадок агрохолдинга "Мираторг", сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Наличие вируса подтвердилось в результате лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранного от свиней на площадке "Бродок-2" в Корочанском районе.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора, диагноз подтвержден в Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории и подтвержден Федеральным центром охраны здоровья животных.

Карантин по африканской чуме свиней установлен как на территории предприятия, так и во всем хуторе Долгий Бродок.В радиусе пяти километров от границ эпизоотического очага определена угрожаемая зона, в радиусе десяти - зона наблюдения. Поголовье свиней на площадке уничтожается.