В Минске и Смоленске пройдет фестиваль "Евразия.DOC"

Шестой фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" пройдет с 27 сентября по 1 октября в Минске и Смоленске.

Первый Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" пять лет назад прошел сразу в 2-х городах: в Смоленске и Минске и стал популярным не только в творческих профессиональных объединениях. Центральной темой первого фестиваля стало исследование "Цветных революций".

В рамках фестивальных программ пройдут внеконкурсные показы, встречи с авторами, круглые столы, дискуссии, пресс-конференции. Основной критерий отбора фильмов - освещение и авторская интерпретация событий, прямо или косвенно влияющих на общественно-политическую жизнь стран СНГ.

В фестивале принимают участие как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Эстонии.

На втором фестивале "Евразия.DOC" в Минске впервые прошел молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов социальной направленности "Евразия.DOC: 4 минуты". География его участников от Приднестровья до Средней Азии.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет в смоленском кинотеатре "Смена" показом фильма "Братья Газдановы. Семеро бессмертных" режиссера Алексея Денисова. Во вторник запланирован круглый стол на тему "Инфопандемия. Новая реальность?". Также в этот день будут показаны фильмы "Моя голубка" Полины Лущик из Беларуси, "Москва. Ты не один" режиссера Максима Жуковского из России, "Освобождение. День первый" Дмитрия Сороки из Беларуси, "Боевой расчет 41-го" белорусского режиссера Александра Игначкова и другие

С 30 сентября фестиваль продолжится в Минске, где пройдут кинопоказы, круглый стол на тему: "Подписание беловежских соглашений. Испытание суверенитетом", а также мастер-класс эксперта фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" Сергея Зайцева.