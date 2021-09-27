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27.09.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

В Москве число наездов на пешеходов превысило автомобильные столкновения

Текст: Ирина Огилько

Самыми распространенными видами ДТП за прошедшую неделю стали "наезд на пешеходов" и "столкновение транспортных средств" - с 20 по 27 сентября их зарегистрировано 70 и 68 случаев соответственно. Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД Москвы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Как отмечает ведомство, 22 наезда на пеших участников дорожного движения произошли в зоне действия пешеходного перехода. В числе ДТП и 11 наездов на стоящие транспортные средства, семь наездов на препятствие, восемь наездов на велосипедистов.

Как отмечают специалисты инспекции, впервые за последнее время количество наездов на пеших участников дорожного движения превысило автомобильные столкновения.

Между тем, как ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин, за десять лет в столице в четыре раза сократилась детская смертность и травматизм на столичных дорогах. Если в 2010 году число погибших в ДТП детей было 12, то в 2020 году - трое.

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