С 27 по 30 сентября в Москве пройдет Профессорский форум-2021 "Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы". Форум входит в план мероприятий Года науки и технологий. Темой этого года станут актуальные научные достижения и приоритетные задачи развития науки и образования.

В рамках форума пройдут церемонии вручения Общенациональных премий "Профессор года 2021", "Декан года 2021" и "Ректор года 2021". Оценивать будут по нескольким критериям. Например, для ректоров будет важен вклад в развитие вуза, репутация, персональные достижения, взаимодействие с государством, бизнесом, научным и экспертным сообществом.

Участники форума поговорят о роли профессора в развитии научных школ, о научных стратегиях вузов, о поддержке университетских исследований, развитии молодежного спорта и продвижении российской науки, а также о профессионально-общественной аккредитации вузов как инструменте повышения качества образования.

Организатор форума - общероссийская общественная организация "Российское профессорское собрание".

- Формируя в Год науки и технологий повестку ежегодного Профессорского форума и круг поднимаемых вопросов, мы ставим перед собой цель: консолидировать научную и профессиональную общественность для формирования экспертной позиции, в том числе для выработки конструктивных предложений по основным вопросам развития науки и образования, - отмечает председатель Российского профессорского собрания, заслуженный юрист РФ Владислав Гриб.