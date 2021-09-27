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27.09.2021 21:01
Рубрика: Культура

Прикоснулись к мудрым традициям

В Москве прошел первый конкурс "Кубок Конфуция"
Российская газета - Спецвыпуск № 221(8572)
В честь 100-летия основания Компартии Китая и 20-летия подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 22 мая 2021 года в Москве прошел первый конкурс китайских спортивных и художественных проектов "Кубок Конфуция", организованный советом по здоровому образу жизни под эгидой Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
Конкурс начался с исполнения государственных гимнов России и Китая. Конкурс начался с исполнения государственных гимнов России и Китая.
Конкурс начался с исполнения государственных гимнов России и Китая.

Конкурс начался с исполнения государственных гимнов России и Китая. Более 50 человек из двух стран приняли участие в турнире по облавным шашкам-вэйци (более известные в России как "го"), викторине на знание китайского языка и соревнованиях по ушу.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Прошли также и другие мероприятия: круглый стол китайских и российских общественных деятелей "Мудрость Конфуция - общее наследие человечества", лекции по традиционной китайской культуре, презентации чайного искусства, каллиграфии и музыки, исполняемой на гучжэне (национальном щипковом музыкальном инструменте).

В результате напряженной борьбы было определено более 30 призеров. Оргкомитет конкурса выдал каждому конкурсанту сертификат об участии в конкурсе.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй направил поздравительное письмо в адрес участников мероприятия. Он отметил, что конкурс способствует знакомству с прекрасными традициями китайской культуры, углублению понимания истории и культуры Китая, укреплению дружбы между людьми и укреплению социальной базы дружбы между Китаем и Россией.

Фото: Медиакорпорация Китая

Сопредседатель совета по здоровому образу жизни Лян Юйши в своем послании отметил, что конкурсанты проявили большой интерес к традиционной китайской культуре. По его словам, именно они станут "посланниками дружественных контактов Китая и России", будут способствовать развитию китайско-российских отношений и наследованию дружбы из поколения в поколение.

Фото: Медиакорпорация Китая

На мероприятии присутствовали помощник председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова, секретарь российской части совета по здоровому образу жизни Али Контюков и общественные деятели российской столицы.

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