Жителей Воронежа будут штрафовать за отсутствие масок в транспорте

Администрация Воронежа предупредила горожан об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Меры принимаются в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

- Сейчас по всей стране идет значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Воронеж здесь не исключение - цифры постоянно бьют новые "рекорды". За растущими цифрами - живые люди, которые уже сейчас столкнулись с симптомами, а позже столкнутся с последствиями очень коварной болезни. Победить которую, к сожалению, смогут не все, - рассказал глава города Вадим Кстенин.

Он предупредил, что отныне штрафовать за отсутствие масок будут не только перевозчиков, но и пассажиров. Количество оперативных бригад по контролю соблюдения масочного режима увеличено в восемь раз: с двух до пятнадцати. Кроме того, усилятся рейды по проверке дезинфекции подвижного состава.

Напомним, несоблюдение масочного режима трактуется как нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства (статья 6.3 КоАП) и наказывается штрафом до 40 тысяч рублей.