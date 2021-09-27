Врачи заявили о новом "московском" типе ожирения

Ученые заявили о росте нового типа ожирения, который обнаружен у 40 процентов жительниц столицы.

Речь идет о саркопеническом или по-простому скрытом ожирении. В Сети это явление называют "скини-фэт": масса человека остается в норме, однако процент жира в организме все равно высокий.

"Это процесс замещения мышечного волокна жировой тканью. В первую очередь это связано с гиподинамией, с резким уменьшением физической активности. Поэтому все на стадион, надо больше двигаться", - заявил телеканалу "Москва 24" главный внештатный диетолог минздрава Виктор Тутельян.

В то же время член ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что скрытое ожирение характерно не только для москвичек, но и для жителей всех крупных городов. По оценкам эксперта, оно в среднем проявляется после 40 лет и связано с низкой физической активностью и преобладанием "быстрых" углеводов в рационе.