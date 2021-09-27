Двое мужчин погибли при взрыве газометана в Хабаровском крае

Взрыв газометана случился в поселке Новый Ургал во время проведения ремонтных работ аэратора на объекте теплоснабжающей организации ООО "БАМ Сервис". Двое рабочих предприятия погибли.

Прокуратура Верхнебуреинского района начала проверку по факту ЧП. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

"Будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Отмечается, что происшествие не повлияло на процесс подготовки к предстоящему отопительному периоду и функционирование многоквартирных домов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (часть 3 статьи 143 УК РФ).

"Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели", - отметили в СУ СК региона.