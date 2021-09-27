Эксперимент по такс фри запустят еще в пяти российских регионах

Минпромторг разработал проект постановления Правительства, вносящий изменения в порядок оказания услуги такс фри.

Ведомство предлагает продлить эксперимент до 31 декабря 2022 года, распространив его еще на пять регионов.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, продление проекта положительно отразится на росте занятости в сфере розничной торговли и туриндустрии, а также позволит увеличить предпринимательскую активность.

"Чтобы стимулировать покупательскую активность иностранных туристов, мы предлагаем расширить перечень регионов, где действует такс фри, включив в неё Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край", - уточнил министр.

Услуга такс фри предполагает компенсацию иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Пилотный проект был запущен в 2018 году. За первую половину 2021 года сумма покупок по такс фри иностранными туристами достигла 6,9 млрд рублей, превысив результат аналогичного периода 2020 года на 600 млн рублей.