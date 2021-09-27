Камчатские спасатели прибыли к месту жесткой посадки вертолета

Камчатские спасатели добрались до места, где совершил жесткую посадку частный вертолет Sud-Aviation Gazelle. Сейчас они пытаются предотвратить возгорание воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уже известно, что на борту вертолета находился один человек, он не пострадал. Всего в спасательной операции задействованы 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Напомним, инцидент произошел в понедельник днем в районе 23-го километра автодороги Елизово - Паратунка. Во время посадки из-под шасси вертолета ушел грунт, и воздушное судно опрокинулось на бок.